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Haberler Yaşam Kastamonu'daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sular çekilince facianın boyutu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.08.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 10:45

Kastamonu'daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sular çekilince facianın boyutu ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından suyla sürüklenen hafriyatın kaldırılması için çalışmalara başlandı. Aşırı yağmur yağışı sonrası taşan Ezine ve İlişi Çaylarının taşması sonucu oluşan selde sular altında kalan Bozkurt ilçesinde, felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı. Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.

Kastamonu’daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sular çekilince facianın boyutu ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından suyla sürüklenen hafriyatın kaldırılması için çalışmalara başlandı.

Kastamonu’daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sular çekilince facianın boyutu ortaya çıktı

Ezine Deresi'nin 10 Ağustos'ta taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler çalışma yürütüyor.

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Kastamonu’daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sular çekilince facianın boyutu ortaya çıktı

Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.

Kastamonu’daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sular çekilince facianın boyutu ortaya çıktı

Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın kaldırılması için çaba gösteren ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor. Bazı dükkanların sahipleri de çalışmalara destek veriyor.

Kastamonu’daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sular çekilince facianın boyutu ortaya çıktı

Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezine en kısa sürede enerji ve su verilmesi planlanıyor. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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