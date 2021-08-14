HaberlerYaşamKastamonu'daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sular çekilince facianın boyutu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.08.2021 10:43Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 10:45
Kastamonu'daki sel felaketinden yeni görüntüler! Sular çekilince facianın boyutu ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından suyla sürüklenen hafriyatın kaldırılması için çalışmalara başlandı. Aşırı yağmur yağışı sonrası taşan Ezine ve İlişi Çaylarının taşması sonucu oluşan selde sular altında kalan Bozkurt ilçesinde, felaketin boyutu sular çekilince ortaya çıktı. Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.