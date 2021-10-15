Katilin yakalanması istemişti, kendisi çıktı! Yıllar önce Müge Anlı'ya katılmış...

6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadelerin ayrıntılı incelemedi ve olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti.