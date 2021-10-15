HaberlerYaşamKatilin yakalanması istemişti, kendisi çıktı! Yıllar önce Müge Anlı'ya katılmış...
Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:17Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 10:44
Katilin yakalanması istemişti, kendisi çıktı! Yıllar önce Müge Anlı'ya katılmış...
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi olduğu ortaya çıktı.Ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen kardeş, ayrıca faili meçhul cinayetlerin işlendiği Müge Anlı'nın programına da çıkarak ağabeyinin katilinin bulunmasını istemiş.