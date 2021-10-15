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Haberler Yaşam Katilin yakalanması istemişti, kendisi çıktı! Yıllar önce Müge Anlı'ya katılmış...
Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 10:44

Katilin yakalanması istemişti, kendisi çıktı! Yıllar önce Müge Anlı'ya katılmış...

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi olduğu ortaya çıktı.Ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen kardeş, ayrıca faili meçhul cinayetlerin işlendiği Müge Anlı'nın programına da çıkarak ağabeyinin katilinin bulunmasını istemiş.

Katilin yakalanması istemişti, kendisi çıktı! Yıllar önce Müge Anlı’ya çıkmış...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda, Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti, kızı A.U. ise bıçaklanarak ağır yaralandı.

Katilin yakalanması istemişti, kendisi çıktı! Yıllar önce Müge Anlı’ya çıkmış...

Bir süre sonra röportaj veren aile üyeleri, evin içine maskeli ve elinde tüfekle birinin girdiğini, Cemal Uzun'u öldürdükten sonra ziynet eşyası alarak kayıplara karıştığını söyledi.

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Katilin yakalanması istemişti, kendisi çıktı! Yıllar önce Müge Anlı’ya çıkmış...

Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri dosya üzerinde çalışmalara başladı.

Katilin yakalanması istemişti, kendisi çıktı! Yıllar önce Müge Anlı’ya çıkmış...

İFADELER ÇELİŞTİ, KATİL ZANLISI ORTAYA ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi.

Katilin yakalanması istemişti, kendisi çıktı! Yıllar önce Müge Anlı’ya çıkmış...

6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadelerin ayrıntılı incelemedi ve olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti.

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