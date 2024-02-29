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Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Döndüğümde ikisi odanın ortasında...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
08:19
Kayınpeder cinayetinde travesti detayı: Döndüğümde ikisi odanın ortasında...
Kayınpederi Cuma Han'ı (67), satırla öldüren damat Namız Meşe (35) tutuklandı. Meşe ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Kayınpederim ve travesti olduğunu söyleyen biriyle evde alkol alıyorduk. Kayınpederim bize soyunun dedi. Aramızda arbede çıktı ve eline aldığı satırla bana saldırdı. Elinden satırı alıp iki kez salladım. Sonrada evden çıktım. Geri geldiğimde yerde hareketsiz yatıyordu. Nefes almıyordu, 112'yi aradım." İşte vahşetin detayları