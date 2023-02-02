Haberler Yaşam Kayıp Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı'da aranan ve düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz nerede, olay nedir, bulundu mu?

Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 10:55

Kayıp Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı'da aranan ve düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz nerede, olay nedir, bulundu mu?

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da işlenen kayıp Mustafa Yılmaz olayı ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Elazığ'da evlenen 25 yaşındaki genç, resmi nikahın kıyılmasından 17 gün sonra ortadan kayboldu. 20 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, eşinin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken gelen son dakika haberine göre; aile üyeleri gözaltına alındı. Peki, Düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz bulundu mu, nerede? İşte kayıp Mustafa Yılmaz olayında son durum.