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Haberler Yaşam Kayıp Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı'da aranan ve düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz nerede, olay nedir, bulundu mu?
Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 10:55

Kayıp Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı'da aranan ve düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz nerede, olay nedir, bulundu mu?

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da işlenen kayıp Mustafa Yılmaz olayı ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Elazığ'da evlenen 25 yaşındaki genç, resmi nikahın kıyılmasından 17 gün sonra ortadan kayboldu. 20 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, eşinin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken gelen son dakika haberine göre; aile üyeleri gözaltına alındı. Peki, Düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz bulundu mu, nerede? İşte kayıp Mustafa Yılmaz olayında son durum.

Kayıp Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı’da aranan ve düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz nerede, olay nedir, bulundu mu?

Elazığ'da yaşanan olayda Mustafa Yılmaz isimli 25 yaşındaki genç adam, nikahından 17 gün sonra ortadan kayboldu. Eşi Nurten Yılmaz; kocasının şüpheli kaybından babası ve kuzenini sorumlu tuttu. İddialar akıllara durgunluk veren cinstendi. Bugün ise bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz bulundu mu, nerede? İşte Mustafa Yılmaz'ın son durumu…

Kayıp Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı’da aranan ve düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz nerede, olay nedir, bulundu mu?

MUSTAFA YILMAZ BULUNDU MU?

Elazığ'da evlenen 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz, evlendikten 17 gün sonra ortadan kayboldu. Genç kadın, eşinin şüpheli kaybından babası ve kuzenini sorumlu tuttu. İddialar akıllara durgunluk veren cinstendi.

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Kayıp Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı’da aranan ve düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz nerede, olay nedir, bulundu mu?

Nurten Yılmaz: "Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum" açıklamasıyla kan dondurdu.

Ailesinin bu evliliğe onay vermediğini belirten genç kadın kocasının bulunması için gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kayıp Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı’da aranan ve düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz nerede, olay nedir, bulundu mu?

Mustafa Yılmaz'ın kaybından bir gün sonra ise, kuzen Onur Yılmaz sırra kadem bastı. Genç kadın, eşinin kaybından sorumlu tuttuğu Onur Yılmaz'ın hem kendi kuzeni hem de kocasının kuzeni olduğunu dile getirdi.

Kayıp Mustafa Yılmaz bulundu mu? Müge Anlı’da aranan ve düğününden 17 gün sonra kaybolan Mustafa Yılmaz nerede, olay nedir, bulundu mu?

"Kocamla aramızda akrabalık yok ama Onur kocamın anne tarafından kuzeni, benim ise baba tarafından kuzenim" dedi.

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