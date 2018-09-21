Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'un olayında flaş gelişme

Giriş Tarihi: 21.09.2018 22:13 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 22:17
  • 1
  • 12
'un olayında flaş gelişme
Kayıp Sedanur'un olayında flaş gelişme

'ın ilçesinde yaşayan 'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen ve tutuklanan komşusu Ertan B'nin evi, ahırı ve samanlığı tekrar arandı

  • 2
  • 12
'un olayında flaş gelişme
Kayıp Sedanur'un olayında flaş gelişme

ilçesine bağlı Paslı köyünde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışması 6'ıncı gününde de devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 12
'un olayında flaş gelişme
Kayıp Sedanur'un olayında flaş gelişme

Abdullah ve Handan Güzel çiftinin kaybolan büyük kızları (9) için sabah stlerinde başlatılan arama çalışması akşam saatlerine kadar sürdü.

  • 4
  • 12
'un olayında flaş gelişme
Kayıp Sedanur'un olayında flaş gelişme

Ekipler çevrede inceleme de yaptı. Ertan B'nin evinin önünde bulunan saman yığını da jandarma ekiplerince arandı. Saman yığınının kapladığı alanın geniş olması nedeniyle olay yerine iş makinesi çağrıldı. İş makinesiyle yapılan yaklaşık 1 stlik çalışmayla saman yığını arandı ancak bir ize rastlanmadı.

  • 5
  • 12
'un olayında flaş gelişme
Kayıp Sedanur'un olayında flaş gelişme

Sedanur'un 9 yaşındaki arkadaşı Havvanur Güzel de arama çalışmalarına katıldı.

  • 6
  • 12
'un olayında flaş gelişme
Kayıp Sedanur'un olayında flaş gelişme

Ertan B'nin anne ve kardeşi de karakola götürülerek ifadelerine başvuruldu. Bu arada Güzel'in bazı komşuları da ifade verdi. Arama çalışmaları yarın devam edecek

  • 7
  • 12
'un olayında flaş gelişme
Kayıp Sedanur'un olayında flaş gelişme
BİZE ULAŞIN