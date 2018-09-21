Kayıp Sedanur'un olayında flaş gelişme

Ekipler çevrede inceleme de yaptı. Ertan B'nin evinin önünde bulunan saman yığını da jandarma ekiplerince arandı. Saman yığınının kapladığı alanın geniş olması nedeniyle olay yerine iş makinesi çağrıldı. İş makinesiyle yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla saman yığını arandı ancak bir ize rastlanmadı.