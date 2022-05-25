Kayıp su haberi İSKİ’nin ayarını bozdu! Geçmiş yıllarda su şebekeye ‘zıplayarak’ mı gidiyordu?

İSKİ: MUKAYESE ETMEK DOĞRU DEĞİL..

İSKİ tarafından yapılan basın açıklamasında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'da 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu, bunun maddi değerinin de 2 milyar TL'ye denk geldiği ve büyük bir skandal olduğu iddiası yer almaktadır.

