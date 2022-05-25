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Haberler Yaşam Kayıp su haberi İSKİ’nin ayarını bozdu! Geçmiş yıllarda su şebekeye ‘zıplayarak’ mı gidiyordu?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:42 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 20:42

Kayıp su haberi İSKİ’nin ayarını bozdu! Geçmiş yıllarda su şebekeye ‘zıplayarak’ mı gidiyordu?

İSKİ, SABAH'ın İstanbul'un 2 milyar TL değerindeki 330 milyon metreküp suyunun kayıp olduğunu haber yapmasının ardından basın açıklaması yaptı. İSKİ'ye uzman isimlerden tepki geldi: Faaliyet raporunda yazılan veriler doğru mu değil mi? Doğruysa 2 milyar TL nerede? Geçmiş yıllarda su şebekeye 'zıplayarak' mı gidiyordu?"

BARIŞ SAVAŞ
Kayıp su haberi İSKİ’nin ayarını bozdu! Geçmiş yıllarda su şebekeye ‘zıplayarak’ mı gidiyordu?

SABAH'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde önceki gerçekleşen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda ortaya çıkan 2 milyar TL değerindeki 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğuna yönelik haberi sonrasında İSKİ basın açıklaması yaptı.

Kayıp su haberi İSKİ’nin ayarını bozdu! Geçmiş yıllarda su şebekeye ‘zıplayarak’ mı gidiyordu?

İSKİ: MUKAYESE ETMEK DOĞRU DEĞİL..

İSKİ tarafından yapılan basın açıklamasında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'da 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu, bunun maddi değerinin de 2 milyar TL'ye denk geldiği ve büyük bir skandal olduğu iddiası yer almaktadır.

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Kayıp su haberi İSKİ’nin ayarını bozdu! Geçmiş yıllarda su şebekeye ‘zıplayarak’ mı gidiyordu?

Bu iddialara dayanak olarak da 2021 yılında şehre verilen su miktarı ile terfi merkezlerinden terfi ettirilen su miktarları arasındaki fark gösterilmektedir. Ancak bahse konu durumdan böyle bir çıkarım yapmak doğru bir değerlendirme değildir.
Bilindiği üzere İstanbul'un topoğrafik yapısı nedeniyle arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış su, 2,3 hatta bazen 4 defa terfi ettirilerek abonelere ulaştırılmaktadır.

Kayıp su haberi İSKİ’nin ayarını bozdu! Geçmiş yıllarda su şebekeye ‘zıplayarak’ mı gidiyordu?

Söz konusu haberlerde belirtilen rakamlar, toplam terfi ettirilen su miktarlarını göstermekte olup bunun içerisinde birçok kez terfi ettirilen su miktarları da vardır.
Dolayısı ile terfi ettirilen su miktarı ile şehre verilen toplam su miktarını mukayese etmek doğru değildir.
Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere, 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır" dedi.

Kayıp su haberi İSKİ’nin ayarını bozdu! Geçmiş yıllarda su şebekeye ‘zıplayarak’ mı gidiyordu?

'FAALİYET RAPORUNDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU MU?'

İSKİ tarafından yapılan açıklamanın ardından İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, "Geçmiş yıllarda su şebekeye 'zıplayarak' mı gidiyormuş? Çok komik bir açıklama olmuş. Faaliyet raporunda yazdığınız veriler doğru mu? Doğru ise su nerede? Yanlış ise verdiğiniz hangi bilgiye güvenebilir İstanbullular? Açıklayın Sayın başkan Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

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