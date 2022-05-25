Haberler
Yaşam
Kayıp su haberi İSKİ’nin ayarını bozdu! Geçmiş yıllarda su şebekeye ‘zıplayarak’ mı gidiyordu?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:42
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
20:42
Kayıp su haberi İSKİ’nin ayarını bozdu! Geçmiş yıllarda su şebekeye ‘zıplayarak’ mı gidiyordu?
İSKİ, SABAH'ın İstanbul'un 2 milyar TL değerindeki 330 milyon metreküp suyunun kayıp olduğunu haber yapmasının ardından basın açıklaması yaptı. İSKİ'ye uzman isimlerden tepki geldi: Faaliyet raporunda yazılan veriler doğru mu değil mi? Doğruysa 2 milyar TL nerede? Geçmiş yıllarda su şebekeye 'zıplayarak' mı gidiyordu?"