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Haberler Yaşam Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı var mı, nereden geçiyor, riskli ilçeler hangileri?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:05

Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı var mı, nereden geçiyor, riskli ilçeler hangileri?

Sabah saat 05.28'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki Hacılar merkezli Kayseri depremi sonrası Türkiye deprem risk haritası araştırmaları hız kazandı. Bölgedeki risk durumu için Kayseri deprem risk haritası ile fay hattı sorgulamaları başladı. 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktaları belirten diri fay hattı haritası ile Kayseri fay hattı aktif mi, var mı, nereden geçiyor soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı hangi ilçelerden geçiyor? İşte, deprem riski yüksek ilçeler ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…

Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı var mı, nereden geçiyor, riskli ilçeler hangileri?

Kayseri deprem risk haritası sorgulamaları sabah saatlerinde meydana gelen Hacılar merkezli deprem sonrası hız kazandı. 3. Derece risk bölgesi olduğu bilinen Kayseri'de fay hattı var mı, nereden geçiyor, deprem riski taşıyan ilçeler hangileri gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Özellikle asrın felaketi Kahramanmaraş depremi sonrası MTA diri fay hattı haritası ile riskli iller ve ilçeler sorgulaması yapılıyor. Peki, Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler hangileri? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı var mı, nereden geçiyor, riskli ilçeler hangileri?

KAYSERİ DEPREM RİSK HARİTASI

Kayseri deprem riski bulunan illerden biri. Bu il AFAD tarafından paylaşılan deprem tehlike haritasına göre 3. Derece deprem bölgeleri arasında.

Erciyes Fayı ve Erkilet Fay Zonu bulunan ilde ayrıca diri fay hattının geçtiği ilçeler de bulunuyor.

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Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı var mı, nereden geçiyor, riskli ilçeler hangileri?

KAYSERİ'DE DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

Fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe haritasına göre ise Kayseri'nin en riskli bölgesi Talas ve Yeşilhisar olarak belirlendi.

Olası depremde bu bölgelerin fazla hasar alabileceği ve 5.5 üzerinde deprem üretebileceği çıkan sonuçlar arasında.

Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı var mı, nereden geçiyor, riskli ilçeler hangileri?

KAYSERİ DİRİ FAY HATLARI NEREDEN GEÇİYOR?

Kayseri ve civarı tektonik açıdan oldukça önemli bir bölgedir. Kayseri özellikle Ecemiş fay zonu (Ecemiş Koridoru) gibi Türkiye jeolojisi açısından oldukça önemli olan bir kuşak üzerinde yer alır. Birçoğu diri olan bu faylar bölgenin depremselliği açısından oldukça önemlidir.

Güneyden, Mersin yönünden kuzeye doğru uzanan sol yönlü doğrultu atımlı bu fay zonu, Yahyalı civarında çatallaşarak birkaç kola ayrılır. Bunlardan bir kol Yeşilhisar, İncesu, Erkilet yönünde, Sultansazlığı Havzası'nın batı kenarını sınırlayacak şekilde uzanırken, diğer bir kol Sultansazlığının ortasından, Erciyesdağı'nın zirvesinden geçerek Kayseri'ye doğru devam eder.

Diğer bir kol ise Yahyalı-Develi arasında Sultansazlığı Havzası'nın doğu kenarını oluşturur şekilde, Yahyalı-Develi-Tekiryayla-Talas-Bünyan istikametinde uzanmaktadır. Ayrıca Kızılırmak vadisi ve Karasu'nun aktığı Boğazda önemli diri fay hatlarını oluşturmaktadır.

Kayseri yönünden gelen Karasu çayının Boğazköprü civarında doksan derece kırılarak Kızılırmak yönüne akması Boğazdaki bu fayın varlığına işaret etmektedir. Gesi, Talas ve Erkilet civarında ise bu doğrultu atımlı fayların yer yer normal atımlı bileşenlerine de rastlanılmaktadır.

Sultansazlığı çek-ayır havzası olarak adlandırılan bu tektonik çöküntünün kenarları aktif faylarla sınırlı olup, bunların en önemlileri kuzeyde Erkilet fay zonu, Gesi fay zonu, güneybatıda Yeşilhisar fay zonu ile güneydoğuda Develi fayıdır. Erciyes fayı ise havzanın orta kesiminde yer alır.

Kayseri deprem risk haritası 2023: Kayseri deprem bölgesi mi, fay hattı var mı, nereden geçiyor, riskli ilçeler hangileri?

BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEN BİR FAY HATTI GİBİ GÖZÜKMÜYOR

Kayseri'de büyük deprem bekleniyor mu sorusuna yanıt aranırken Naci Görür, konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Kayseri'den geçen Ecemiş fay zonu mevcuttur. Volkanların bulunduğu yerlerden geçmektedir. Zaten volkanların nedeni de bu fay zonudur. Niğde tarafına kadar iner ordan Adana ve Mersin tarafına kadar gitmektedir. Aslında bayağı büyük bir fay zonudur. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay hattında birleşir. Kuzey Anadolu Fay hattından ayrılmıştır. Anadolu'nun parçalanması sonucu meydana gelmiş. Öyle çok aktif tehlikeli sık sık uzun zamandır büyük depremler üreten bir fay zonu gibi gözükmemektedir."

Bu sebeple sıklıkla depremler yaşansa bile büyük depremlerin yaşanacağı düşünülmüyor.

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