Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 10 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 07:55

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 10 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Kayseri'nin Hacılar ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Mersin, Tokat, Yozgat, Niğde ve Sivas gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Kayseri deprem haberi detayları ve 10 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 10 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saatler 05.28'i gösterdiğinde Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem, Mersin, Sivas, Yozgat, Tokat gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Kayseri depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Kayseri depremi ve 10 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi.

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 10 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAYSERİ'DE ŞİDDETLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Kayseri ili Hacılar ilçesinde saat 05.28'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kayseri depreminin büyüklüğü 4.9, derinliği ise 6.1 km olarak ölçüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 10 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yaşanan deprem sonrası açıklamada bulunan AFAD, ''Kayseri ilimiz Hacılar ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'' ifadelerini kullandı.

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 10 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Hacılar (Kayseri)

Tarih:2023-03-10

Saat:05:28:13 TSİ

Enlem:38.693 N

Boylam:35.326 E

Derinlik:7 km

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 10 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

SON DAKİKA