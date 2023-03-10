KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA! 10 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Az önce Kayseri’de deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Kayseri'nin Hacılar ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Mersin, Tokat, Yozgat, Niğde ve Sivas gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Kayseri deprem haberi detayları ve 10 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...