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Haberler Yaşam Kayseri'de doktorları şoke eden olay! 2 çocuk annesi kadının karnından...
Giriş Tarihi: 07.01.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 14:02

Kayseri'de doktorları şoke eden olay! 2 çocuk annesi kadının karnından...

Kayseri'de doktorları dahi şoke eden bir ameliyat gerçekleşti. Bir kadının karnından çıkanlar şaşkına çeviri. Karın şişliği ve kilo şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran 2 çocuk annesi kadının karnından 9 kilo tümör çıktı. Hasta 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo olarak çıktı. İşte o görüntüler...

Kayseri’de doktorları şoke eden olay! 2 çocuk annesi kadının karnından...

Karın şişliği ve kilo şikayeti nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen iki çocuk annesi Yeter Altıntaş'ın, yapılan muayene ve tahlillerin ardından yumurtalık bölgesine yakın bir yerde tümör olduğu saptandı.

Kayseri’de doktorları şoke eden olay! 2 çocuk annesi kadının karnından...

Jinekoloji ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seda Şahin Aker tarafından yapılan ameliyatta; Altıntaş'ın karnından 9 kilo ağırlığındaki tümör çıkartıldı.

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Kayseri’de doktorları şoke eden olay! 2 çocuk annesi kadının karnından...

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Yeter Altıntaş, 64 kilo olarak geldiği hastaneden 55 kilo olarak taburcu oldu.

Kayseri’de doktorları şoke eden olay! 2 çocuk annesi kadının karnından...

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Kayseri’de doktorları şoke eden olay! 2 çocuk annesi kadının karnından...
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