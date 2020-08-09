Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu

Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören ve yüzme bilmeyen baba İsmail Ç.(38) çocuklarını kurtarmak için kendini suya attı. Eşinin ve çocuklarının boğulduğunu fark eden anne Emine Ç.'nin haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.