Batman çiçek bahçesine dönüştü

180 bin metrekarelik alan yeşillendirilerek ışıklandırıldı. Yeşil alanlara 66 çocuk oyun grubu kuruldu, kent merkezinde oluşturulan park ve bahçelerin yanı sıra orta refüjlere aralarında lale ve menekşe de bulunan 3 milyon 500 bin çiçek ekildi.