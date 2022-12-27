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Haberler Yaşam Kaza yapan kocasını hastanede bulamadı: O günden sonra hayatını değiştiren bir karar aldı!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:18

Kaza yapan kocasını hastanede bulamadı: O günden sonra hayatını değiştiren bir karar aldı!

Altı çocuk annesi 73 yaşındaki Bedriye Arslan, kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan eşinin odasını okuma-yazma bilmediğinden bulamadı. O gün kursa gitmeye karar veren Arslan, hayaline ulaştı. Arslan, "Yıllar sonra okuma-yazma öğrenmek çok güzel bir duygu. Okuma yazmayı hiç bilmeyen insan kör oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaza yapan kocasını hastanede bulamadı: O günden sonra hayatını değiştiren bir karar aldı!

Akdeniz ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Bedriye Arslan, herkese örnek oldu. Uzun yıllar okuma-yazmayı öğrenmeyi hayal eden ancak bir türlü kursa gidemeyen Arslan, kaza geçiren eşinin hastanedeki odasını bulamayınca artık kursa gitmeye karar verdi.

Kaza yapan kocasını hastanede bulamadı: O günden sonra hayatını değiştiren bir karar aldı!

Akdeniz Belediyesinin Özgürlük Mahallesinde bulunan Kültür ve Sanat Evindeki okuma-yazma kursuna başlayan Arslan, gösterdiği azimle kısa sürede okuma yazmayı öğrendi. Hayallerine 73 yaşında ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Arslan, artık her yere tek başına gittiğini söyledi.

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Kaza yapan kocasını hastanede bulamadı: O günden sonra hayatını değiştiren bir karar aldı!

Yaşadığı mutluluğu paylaşan Arslan, küçük yaşlarda okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini söyledi.
Ailede kendisinin büyük olduğunu ve bu yüzden kardeşlerine baktığını belirten Arslan, "Köyümüzde okul vardı. Annem, babam dağa bayıra gidiyordu çocuklara ben baktım, ben büyüttüm onları. Bu yüzden okula gidemedim.

Kaza yapan kocasını hastanede bulamadı: O günden sonra hayatını değiştiren bir karar aldı!

Daha sonra Mersin'e göçtük, okuma yazma olmayınca, bir yere gidemezdim. Çarşıya, pazara gidemezdim. Okuma, yazma yok nerede ineceğim, nerede bineceğim onları bilemiyordum. Çocukları hastaneye bile götüremezdim" şeklinde konuştu.

Kaza yapan kocasını hastanede bulamadı: O günden sonra hayatını değiştiren bir karar aldı!

Eşinin geçtiğimiz aylarda kaza yaptığını ve kendisinin hastaneye gittiğini vurgulayan Arslan, "Bana, 'eşin 3. katta filan numarada yatıyor' dediler. Ama okumam yazmam olmadığı için zorlandım. O zaman da çocuklarım da yanımda olmadığı için oda oda gezdim ve kocamı buldum. kendimi buraya kadar getirip götürebiliyorum"

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