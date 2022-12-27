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Kaza yapan kocasını hastanede bulamadı: O günden sonra hayatını değiştiren bir karar aldı!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:18
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
10:18
Kaza yapan kocasını hastanede bulamadı: O günden sonra hayatını değiştiren bir karar aldı!
Altı çocuk annesi 73 yaşındaki Bedriye Arslan, kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan eşinin odasını okuma-yazma bilmediğinden bulamadı. O gün kursa gitmeye karar veren Arslan, hayaline ulaştı. Arslan, "Yıllar sonra okuma-yazma öğrenmek çok güzel bir duygu. Okuma yazmayı hiç bilmeyen insan kör oluyor" ifadelerini kullandı.