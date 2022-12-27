Kaza yapan kocasını hastanede bulamadı: O günden sonra hayatını değiştiren bir karar aldı!

Eşinin geçtiğimiz aylarda kaza yaptığını ve kendisinin hastaneye gittiğini vurgulayan Arslan, "Bana, 'eşin 3. katta filan numarada yatıyor' dediler. Ama okumam yazmam olmadığı için zorlandım. O zaman da çocuklarım da yanımda olmadığı için oda oda gezdim ve kocamı buldum. kendimi buraya kadar getirip götürebiliyorum"