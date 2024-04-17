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Kazada annesini karnındaydı! Yaşaması imkansız demişlerdi: Bebek böyle kurtarıldı: Mucize gibi yaşam savaşı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
17:01
Kazada annesini karnındaydı! Yaşaması imkansız demişlerdi: Bebek böyle kurtarıldı: Mucize gibi yaşam savaşı...
Adana'da annesi trafik kazasında hayatını kaybeden ve annenin karnından sezaryenle alınan erkek bebek, solunum cihazı olmadan nefes alması sağlanarak hayati tehlikeyi atlattı. Doktorların 'yaşaması imkansız' olarak nitelendirdiği bebek, birkaç hafta sonra taburcu edilecek.