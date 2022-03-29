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Giriş Tarihi: 29.03.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 09:27

KDV İNDİRİMİ HESAPLAMA EKRANI: Cumhurbaşkanı duyurdu! 2022 KDV indirim nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? 2022

Geçtiğimiz günkü Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği KDV indirimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Fahiş fiyatlara karşı birçok üründe uygulanacak olan bu indirimle beraber vatandaşların biraz olsun rahatlaması beklenirken bu konunu gündeme getirilmesiyle "KDV indirimi nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili ayrıntılar Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları ile belli olmuştu. Peki, KDV indirimi nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...