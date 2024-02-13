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Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bilim insanları ispatladı: "Bu hareketi yapıyorlarsa..."
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:33
Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bilim insanları ispatladı: "Bu hareketi yapıyorlarsa..."
Kediler ve insanlar arasında binlerce yıllık bir ilişki var. Kediler, yalnızlığı seven ve kendi başlarına buyruk hayvanlar olarak bilinse de, insanlarla iletişim kurmak için neredeyse 300 farklı yüz şekli kullanıyor. İşte herkesi şaşırtan o detaylar...