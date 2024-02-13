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Haberler Yaşam Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bilim insanları ispatladı: "Bu hareketi yapıyorlarsa..."
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:33

Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bilim insanları ispatladı: "Bu hareketi yapıyorlarsa..."

Kediler ve insanlar arasında binlerce yıllık bir ilişki var. Kediler, yalnızlığı seven ve kendi başlarına buyruk hayvanlar olarak bilinse de, insanlarla iletişim kurmak için neredeyse 300 farklı yüz şekli kullanıyor. İşte herkesi şaşırtan o detaylar...

Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bilim insanları ispatladı: Bu hareketi yapıyorlarsa...

Bilim adamları, biraz daha dikkatli olunca kedinizin gerçekten ne dediğini anlayabileceğinizi söylüyor. Araştırma, 10 ay boyunca 53 evcil kediyi inceledi ve şaşırtıcı sonuçlar aldı.


Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bilim insanları ispatladı: Bu hareketi yapıyorlarsa...

Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar boyunca 186 çeşitli yüz ifadesi kaydettiler. Bu çoğu için şaşırtıcı olan yüz ifadesinin arkadaşça olduğunu anladılar.

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Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bilim insanları ispatladı: Bu hareketi yapıyorlarsa...

Örneğin, kedinizin yarı kapalı gözleri, sakin bir yüz ifadesi, onun güvende olduğu ve sevildiğini hissettiğine işaret ediyor.

Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bilim insanları ispatladı: Bu hareketi yapıyorlarsa...

Bu şekilde davrandığında, kendisiyle çok daha güçlü bir bağ kurabilir ve onunla sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bilim insanları ispatladı: Bu hareketi yapıyorlarsa...

Bununla birlikte, kediniz kulaklarını geriye doğru eğdi ve gözlerini kıstıysa, öfkeli olduğunu gösterebilir. Sonuç olarak, bu anlarda istemediği bir şeyi yapıp yapmadığınıza dikkat edin.

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