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Haberler Yaşam Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bu harekete dikkat: Söyledikleri şey...
Giriş Tarihi: 07.01.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 16:52

Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bu harekete dikkat: Söyledikleri şey...

Binlerce yıldır, kediler ve insanlar arasında oluşan bağ, bu hayvanların ne demek istediklerini kendi kendimize yorumladığımız komik zamanlara sahne olmuştur. "Keşke şu an konuşabilse" dediğimiz o kedilerin aslında "konuştukları" ortaya çıktı. Fakat biraz daha farklı bir şekilde. İşte kedilerin aslında ne dediklerinin inanılmaz cevabı...

Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bu harekete dikkat: Söyledikleri şey...

Bilim insanları, biraz daha dikkatli olarak kedinizin aslında ne dediğini keşfedebileceğinizi belirtiyor. Araştırmalar, 10 ay boyunca 53 farklı evcil kediyi analiz etti ve sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı.

Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bu harekete dikkat: Söyledikleri şey...

Yaptıkları araştırmalar sırasında 186 farklı yüz ifadesini kaydettiler. Ardından bu çoğu şaşırtıcı olan yüz ifadesinin arkadaşça olduğunu fark ettiler.

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Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bu harekete dikkat: Söyledikleri şey...

Örneğin; kedinizin yüzündeki huzurlu, yarı kapalı göz ifadesi; onun güvende olduğu ve sevildiğini hissettiği anlamına gelir. Böyle davrandığı zamanlarda kendisiyle çok daha sıkı bağlar kurabilir, onunla sevgi dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bu harekete dikkat: Söyledikleri şey...

Öte yandan, kediniz size gözlerini kıstıysa ve kulaklarını geriye doğru eğdiyse, size öfkeli olduğunu gösterebilir. Bu nedenle bu anlarda istemediği bir şeyi yapıp yapmadığınıza dikkat etmekte fayda var.

Kediler bizimle konuşuyormuş meğer! Bu harekete dikkat: Söyledikleri şey...

Ancak yapılan araştırmada her şey net değildi; araştırmacıların çözemediği 48 yüz ifadesi bulunuyordu.

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