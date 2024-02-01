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Haberler Yaşam Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Ardında öyle bir gerçek varmış ki... Duyan zekalarına hayran kalıyor!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:19 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 16:25

Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Ardında öyle bir gerçek varmış ki... Duyan zekalarına hayran kalıyor!

Binlerce yıldır birlikte yaşıyor, her hareketlerinin arkaısndaki sebebe dair birçok fikir yürütüyoruz. Koku ve işitme duyuları, kendilerine özgü tavırlarıyla kediler hepimiz için en sevimli hayvanlardan biri. İnsanlarlar aralarında kurdukları bağ ise çok özel. Fakat diğer hayvanlarda daha az gördüğümüz davranışlardan biri, kedilerin tuvalet alışkanlıklarında gizli. Özellikle belli bölgelerde ve üzerini örterek tuvalete gitmeleri birçok kişiye ilginç gelse de aslında ardında "oldukça zekice" bir sebep var. İşte "kediler neden dışkılarını kuma gömer?" sorusunun ilginç cevabı...

Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Ardında öyle bir gerçek varmış ki... Duyan zekalarına hayran kalıyor!

Kediler, temizlikleri ile bilinen hayvanlardır. Tuvaletlerini yaptıktan sonra dışkılarını kuma gömerek bu temizliği bir adım öteye taşırlar. Peki, kediler bu davranışı neden sergiler? İşte o ilginç gerçeğin ardındaki şaşırtan 3 sebep...

Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Ardında öyle bir gerçek varmış ki... Duyan zekalarına hayran kalıyor!

GİZLENME İÇGÜDÜSÜ

Kediler, vahşi doğada avcı ve av olarak yaşamışlardır. Dışkı kokusu, avcılar için bir işarettir ve kedileri tehlikeye atabilir. Bu nedenle, kediler dışkılarını gömerek avcılardan korunma içgüdüsüyle hareket ederler. Bu davranış, evcil kedilerde de atadan kalma bir özellik olarak görülür.

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Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Ardında öyle bir gerçek varmış ki... Duyan zekalarına hayran kalıyor!

BÖLGE İŞARETLEME

Kediler, idrar ve dışkı yoluyla feromonlar salgılarlar. Bu feromonlar, diğer kedilere bölgenin sahibinin kim olduğunu gösterir. Dışkıyı gömmek, bu feromonların yayılmasını ve bölgenin daha geniş bir alanda işaretlenmesini sağlar.

Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Ardında öyle bir gerçek varmış ki... Duyan zekalarına hayran kalıyor!

TEMİZLİK

Kediler, doğal ortamlarında tuvaletlerini kumlu alanlarda yapmayı tercih ederler. Dışkılarını gömmek, etrafı kirletmemenin ve kokuyu hapsetmenin bir yoludur. Bu sayede, hem kendi alanlarını temiz tutarlar hem de diğer kedilere rahatsızlık vermemiş olurlar.

Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Ardında öyle bir gerçek varmış ki... Duyan zekalarına hayran kalıyor!

Dışkı Gömme Davranışını Etkileyen Faktörler:

Kum Kabı:

Kedinizin kum kabı yeterince büyük ve temiz değilse dışkısını gömmek istemeyebilir. Kum kabının yeri de önemlidir. Kediler, sakin ve rahatsız edilmeyecekleri bir yerde tuvaletlerini yapmayı tercih ederler.

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