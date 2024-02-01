Haberler
Yaşam
Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Ardında öyle bir gerçek varmış ki... Duyan zekalarına hayran kalıyor!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
16:25
Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Ardında öyle bir gerçek varmış ki... Duyan zekalarına hayran kalıyor!
Binlerce yıldır birlikte yaşıyor, her hareketlerinin arkaısndaki sebebe dair birçok fikir yürütüyoruz. Koku ve işitme duyuları, kendilerine özgü tavırlarıyla kediler hepimiz için en sevimli hayvanlardan biri. İnsanlarlar aralarında kurdukları bağ ise çok özel. Fakat diğer hayvanlarda daha az gördüğümüz davranışlardan biri, kedilerin tuvalet alışkanlıklarında gizli. Özellikle belli bölgelerde ve üzerini örterek tuvalete gitmeleri birçok kişiye ilginç gelse de aslında ardında "oldukça zekice" bir sebep var. İşte "kediler neden dışkılarını kuma gömer?" sorusunun ilginç cevabı...