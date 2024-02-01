Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Ardında öyle bir gerçek varmış ki... Duyan zekalarına hayran kalıyor!

GİZLENME İÇGÜDÜSÜ

Kediler, vahşi doğada avcı ve av olarak yaşamışlardır. Dışkı kokusu, avcılar için bir işarettir ve kedileri tehlikeye atabilir. Bu nedenle, kediler dışkılarını gömerek avcılardan korunma içgüdüsüyle hareket ederler. Bu davranış, evcil kedilerde de atadan kalma bir özellik olarak görülür.