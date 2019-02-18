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uygulanmaması gerekilen 9 davranış!

Tıpkı insanlar gibi hayvanlarında sevmediği ve nefret ettiği bazı davranışlar vardır. Özellikle kedilerle evimizi ve hayatımızı paylaşırken onlara koyduğumuz bazı kurallar onlar için büyük nefret uyandırabilir. İşte sizin için kedilerin nefret ettiği insan davranışlarını araştırdık.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 12:38
Kedilere uygulanmaması gerekilen 9 davranış!

KEDİLER SUDAN HOŞLANMAZ

Kediler sudan nefret eder ve bu durumdan hiç hoşlanmazlar. Özellikle kedilerinizi yıkamaya kalkarsınız, bu kedinizin nefretini kazanmanıza sebep olabilir.

Kedilere uygulanmaması gerekilen 9 davranış!

KEDİNİZİ BEBEK GİBİ TUTMAKTAN VAZGEÇMELİSİNİZ

Birçok bu şekilde sevildiğinde agresif bir tavır sergiler. Özellikle karınlarını açıkta bırakarak, sırt üstü yattığında onları bebek gibi tutmanız, kedilerin savunmasız hissetmesine neden olur.

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Kedilere uygulanmaması gerekilen 9 davranış!

TIRNAKLARININ KESİLMESİNDEN HOŞLANMAZLAR

Kedinize zaman içinde uyguladığınız kurallar arasında tırnak kesme durumu da yer alır. Kediniz bu durumdan nefret etse de bunu kabullendiğini size belli eder.

Kedilere uygulanmaması gerekilen 9 davranış!

KEDİLER YOLCULUKTAN NEFRET EDER

Kediniz araba ile seyahat etmekten nefret eder. Eğer böyle bir ile karşılaşırsanız bu durum istisna sayılabilir.

Kedilere uygulanmaması gerekilen 9 davranış!

MAMA VE SUYUN YAN YANA OLMASINDAN NEFRET EDERLER

Mamalarının ve sularının yan yana olması kedilerin doğasına aykırı bir durumdur ve bu onları çok rahatsız eder..

Kedilere uygulanmaması gerekilen 9 davranış!

KALABALIK ORTAMLARDAN ASLA HOŞLANMAZLAR

Kediler kalabalık ortamlardan asla hoşlanmazlar ve tercih etmezler. Ancak böyle bir ortamda büyümüşse, görmemezlikten gelmeye alışabilir.

Kedilere uygulanmaması gerekilen 9 davranış!

SERT SEVİLMEKTEN HOŞLANMAZLAR

Kediler sert sevilmekten nefret ederler. Onlar oyuncu, avcı ve hareketli olabilirler ama iş sevilmeye geldiğinde, her zaman nazik ve yumuşak dokunuşlardan hoşlanırlar.

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