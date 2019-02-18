Kedilere uygulanmaması gerekilen 9 davranış!
Tıpkı insanlar gibi hayvanlarında sevmediği ve nefret ettiği bazı davranışlar vardır. Özellikle kedilerle evimizi ve hayatımızı paylaşırken onlara koyduğumuz bazı kurallar onlar için büyük nefret uyandırabilir. İşte sizin için kedilerin nefret ettiği insan davranışlarını araştırdık.
Giriş Tarihi: 18.02.2019
11:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019
12:38
KEDİLER SUDAN HOŞLANMAZ Kediler sudan nefret eder ve bu durumdan hiç hoşlanmazlar. Özellikle kedilerinizi yıkamaya kalkarsınız, bu kedinizin nefretini kazanmanıza sebep olabilir.
KEDİNİZİ BEBEK GİBİ TUTMAKTAN VAZGEÇMELİSİNİZ Birçok kedi bu şekilde sevildiğinde agresif bir tavır sergiler. Özellikle karınlarını açıkta bırakarak, sırt üstü yattığında onları bebek gibi tutmanız, kedilerin savunmasız hissetmesine neden olur.
TIRNAKLARININ KESİLMESİNDEN HOŞLANMAZLAR Kedinize zaman içinde uyguladığınız kurallar arasında tırnak kesme durumu da yer alır. Kediniz bu durumdan nefret etse de bunu kabullendiğini size belli eder.
KEDİLER YOLCULUKTAN NEFRET EDER Kediniz araba ile seyahat etmekten nefret eder. Eğer böyle bir kedi ile karşılaşırsanız bu durum istisna sayılabilir.
MAMA VE SUYUN YAN YANA OLMASINDAN NEFRET EDERLER Mamalarının ve sularının yan yana olması kedilerin doğasına aykırı bir durumdur ve bu onları çok rahatsız eder..
KALABALIK ORTAMLARDAN ASLA HOŞLANMAZLAR Kediler kalabalık ortamlardan asla hoşlanmazlar ve tercih etmezler. Ancak böyle bir ortamda büyümüşse, görmemezlikten gelmeye alışabilir.
SERT SEVİLMEKTEN HOŞLANMAZLAR Kediler sert sevilmekten nefret ederler. Onlar oyuncu, avcı ve hareketli olabilirler ama iş sevilmeye geldiğinde, her zaman nazik ve yumuşak dokunuşlardan hoşlanırlar.