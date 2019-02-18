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Kedilere uygulanmaması gerekilen 9 davranış!

Kedilere uygulanmaması gerekilen 9 davranış!

Tıpkı insanlar gibi hayvanlarında sevmediği ve nefret ettiği bazı davranışlar vardır. Özellikle kedilerle evimizi ve hayatımızı paylaşırken onlara koyduğumuz bazı kurallar onlar için büyük nefret uyandırabilir. İşte sizin için kedilerin nefret ettiği insan davranışlarını araştırdık.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





