Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

DAKİKALARCA İÇERİDEN ÇIKARTILAN KEDİLERİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek eve girdi. Evde yaptıkları incelemelerde kedileri bulan ekipler tek tek dışarı çıkarttı. İtfaiye ekiplerinin bir kısmı içeride kedileri bulmaya çalışırken, diğer ekipler ise dışarı çıkartılan 3 kediyi hayata döndürmek için dakikalarca çabaladı. Ekipler, oksijen tüpleri ile bir yandan kedilerin solunum yolunu açmaya çalışırken, diğer yandan da kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 kedi de hayata döndürülemeyerek telef oldu. Ekipler içeriden getirdikleri bir havlu ile telef olan 3 kedinin üzerini örttü.