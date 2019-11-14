Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 2. katında bulunan Leyla Açıkgöz ve kızının yaşadığı evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatalı araç parklanmaları nedeni ile sokağa girmekte güçlük çekti. Araçların kaldırılması ile ekipler, yangının çıktığı sokağa ulaşabildi.