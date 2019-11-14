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Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

'nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan evini gören kadın, içeride bulunan kedilerini kurtarmak için alevlerin arasına daldı. İçeriye girdikten sonra itfaiye ekipleri tarafından son anda dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 , itfaiye ekiplerinin yaptıkları kalp masajlarına rağmen kurtarılamadı. Kedileri için canını hiçe sayarak alev alev yanan eve dalan kadın, ekiplerin hayata döndüremediği kedilerinin başında fenalık geçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 19:54 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 19:58
Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

Olay, 'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 2. katında bulunan Leyla Açıkgöz ve kızının yaşadığı evde çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatalı araç parklanmaları nedeni ile sokağa girmekte güçlük çekti. Araçların kaldırılması ile ekipler, yangının çıktığı sokağa ulaşabildi.

Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

KEDİLERİNİ KURTARABİLMEK İÇİN ALEV ALEV YANAN EVE GİRMEYE ÇALIŞTI
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri müdahaleleri sürdürürken, bir anda vatandaşların arasından koşarak apartmanın önüne gelen Leyla Açıkgöz, "Kedilerim içeride" diyerek içeri girdi. Durumu fark eden itfaiye ekipleri, son anda Açıkgöz'ün alevlerin arasına girmesini engelleyerek dışarı çıkarttı. Vatandaşlar ve ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın fenalık geçirdi.

Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

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Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

DAKİKALARCA İÇERİDEN ÇIKARTILAN KEDİLERİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR
İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek eve girdi. Evde yaptıkları incelemelerde kedileri bulan ekipler tek tek dışarı çıkarttı. İtfaiye ekiplerinin bir kısmı içeride kedileri bulmaya çalışırken, diğer ekipler ise dışarı çıkartılan 3 kediyi hayata döndürmek için dakikalarca çabaladı. Ekipler, oksijen tüpleri ile bir yandan kedilerin solunum yolunu açmaya çalışırken, diğer yandan da kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 de hayata döndürülemeyerek telef oldu. Ekipler içeriden getirdikleri bir havlu ile telef olan 3 kedinin üzerini örttü.

Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

İtfaiye erleri, nefes almayan kedilere, kalp masajı yaparak oksijen verdi. Ancak tüm çabalara rağmen kediler kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü gören Leyla Açıkgöz sinir krizi geçirdi. Fenalaşan Açıkgöz'ü yakınları teselli etti.

Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

TELEF OLAN KEDİLERİNİ GÖRÜNCE FENALIK GEÇİRDİ
"Çocuklarım nerede" diyerek gözyaşları içinde kedilerinin yanına gelen Açıkgöz, yerdeki havluyu kaldırınca kedilerini gördü. Gözyaşlarına boğulan kadın fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülen kadın yakınları tarafından sakinleştirdi. Komşularının, sırasında bir kedinin camdan atlayarak kaçtığını söylemesi üzerine sakinleşen Açıkgöz, tekrar kedilerinin yanına gelerek gözyaşı döktü. Yakınların sarılarak sakinleştirdiği kadın, "Yavrularım gitti" diye ağladı.

Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

BİR KEDİSİNİ KIZI VETERİNER KLİNİĞİNE GÖTÜRMÜŞ
Açıkgöz'ün 5 kedisinin olduğu, 1 kedisini ise kızının sabah sağlık kontrolleri için veteriner kliniğine götürdüğü öğrenildi. Ekipler tarafından evde yapılan ilk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi. ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı
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