Kendi güvenlik sistemini yaptı

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi... Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...FETÖ firarisi vatan hainlerinden skandal '31 Mart' itirafı! Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz. Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz. Bu şekilde... Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım! Diğer pili de aynı şekilde mandalın diğer yüzüne yapıştırıyoruz.