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Kendi sistemini yaptı

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı sistemi...

Giriş Tarihi: 26.03.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 14:27
Kendi güvenlik sistemini yaptı

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek?

Kendi güvenlik sistemini yaptı

İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı sistemi...FETÖ firarisi vatan hainlerinden skandal '31 Mart' itirafı!

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Kendi güvenlik sistemini yaptı

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Kendi güvenlik sistemini yaptı

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Kendi güvenlik sistemini yaptı

Bu şekilde...

Kendi güvenlik sistemini yaptı

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

Kendi güvenlik sistemini yaptı

Diğer pili de aynı şekilde mandalın diğer yüzüne yapıştırıyoruz.

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