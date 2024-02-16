Kendisini PTT görevlisi gibi tanıttı: Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

Dolandırıcı F.Y.'nin Karşıyaka'da şeytanın aklına bile gelmeyecek yöntemle kapı kapı gezerek kendilerini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıttığı tespit edildi. Sahte PTT ve kurye çalışanının tebligat adı altında vatandaşlardan imza aldığı belirlendi.