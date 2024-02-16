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Haberler Yaşam Kendisini PTT görevlisi gibi tanıttı: Yaptıkları ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:21

Kendisini PTT görevlisi gibi tanıttı: Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akıl almaz bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. F.Y. isimli dolandırıcının Karşıyaka'da şeytanın aklına bile gelmeyecek yöntemle kapı kapı gezerek kendilerini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıttığı tespit edildi. Sahte PTT ve kurye çalışanının tebligat adı altında vatandaşlardan imza aldığı belirlendi. Vatandaşların tebligat yerine boş senetlere imza attıkları öğrenildi. Mali polis düzenlediği operasyonla onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli F.Y.'yi yakalamayı başardı. F.Y. sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest kaldı.

Ceyhan TORLAK
Kendisini PTT görevlisi gibi tanıttı: Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akıl almaz bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı.

Kendisini PTT görevlisi gibi tanıttı: Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

Dolandırıcı F.Y.'nin Karşıyaka'da şeytanın aklına bile gelmeyecek yöntemle kapı kapı gezerek kendilerini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıttığı tespit edildi. Sahte PTT ve kurye çalışanının tebligat adı altında vatandaşlardan imza aldığı belirlendi.

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Kendisini PTT görevlisi gibi tanıttı: Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

Vatandaşların tebligat yerine boş senetlere imza attıkları öğrenildi.

Kendisini PTT görevlisi gibi tanıttı: Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

Mali polis düzenlediği operasyonla onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli F.Y.'yi yakalamayı başardı.

Kendisini PTT görevlisi gibi tanıttı: Yaptıkları ağızları açık bıraktı!

Kağıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldı.

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