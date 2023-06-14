Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kene ısırığı tüm hayatını değiştirdi, et yiyemez oldu! Kene ısırığı sonrası kırmızı et yemesi yasaklandı
Giriş Tarihi: 14.06.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 14:41

Kene ısırığı tüm hayatını değiştirdi, et yiyemez oldu! Kene ısırığı sonrası kırmızı et yemesi yasaklandı

ABD'de akılalmaz bir kene ısırması olayı yaşandı. ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 62 yaşındaki Craig Smith'in belki de tişörtünden vücuduna sızıp ısıran kene, adamın hayatını değiştirdi. Son yılların en agresif ve kurtulması zor olan paraziti, 2022 yılından beri Craig Smith'in hayatını altüst etmiş durumda. Alfa gal sendromu olarak da bilinen hastalığa yakalanan 62 yaşındaki adam, kenenin onu ısırmasından beri et yiyemiyor. Tedavi edilemez bu hastalık, Smith'in beslenme stilini değiştirmesine sebebiyet verdi.

Kene ısırığı tüm hayatını değiştirdi, et yiyemez oldu! Kene ısırığı sonrası kırmızı et yemesi yasaklandı

KENE ISIRIĞI TÜM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

NJ haberine göre 62 yaşındaki Craig Smith'in başına gelen olay akıl alır cinsten değil. Gittikçe ABD'nin Batı eyaletlerinde yaygın hale gelen alfa gal sendromuna sahip olan Smith, 2022 yılında kene ısırığı sonrası ete toleranslı hale geldi. Bir bakıma vücudu eti düşman olarak gören Smith, yaşadıklarını anbean anlattı. Smith," Her şey bir anda ters düz oldu. Tüm hayatımı tamamen değiştirdi." dedi.

Kene ısırığı tüm hayatını değiştirdi, et yiyemez oldu! Kene ısırığı sonrası kırmızı et yemesi yasaklandı

2022 YILINDA KENE TARAFINDAN ISIRILDI

Kendini etobur olarak tanımlayan ve et yemeyi yaşanan olaydan önce sevdiğini dile getiren Smith, 2022 yılında bir kene tarafından ısırıldı. Kırmızı et alerjisi olarak bilinen alfa gal sendromu, kene ısırığı ile insanlara buluşmakta. Böylece herhangi bir kırmızı et tüketimi sonrası vücut reaksiyon göstermekte, hatta ölüme yol açabilmekte.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kene ısırığı tüm hayatını değiştirdi, et yiyemez oldu! Kene ısırığı sonrası kırmızı et yemesi yasaklandı

KENE ISIRIĞINI GEÇ FARK ETTİ

Vücudundaki anormalliği ilk defa geçtiğimiz sene uyandıktan sonra kaşınıp kollarında, bacağında ve sırtında kırmızı lekeler gördüğünde fark etti. Doktor ziyareti sonrası bir kene tarafından ısırıldığını öğrenen Smith, muhtemelen kızının evinin bahçesinde ısırıldığını düşünüyor.

Kene ısırığı tüm hayatını değiştirdi, et yiyemez oldu! Kene ısırığı sonrası kırmızı et yemesi yasaklandı

KAN TESTİ SONRASI TEŞHİS KONULDU

Semptomlar sonucu kan testine giden Smith'e teşhis konuldu. Alfa gal alerjisini ilk defa duyan Smith, vücudundaki kızarıkların ilk semptomlar olduğunu öğrendi. Doktoru hemen adamın diyetini değiştirirken, kırmızı et ile süt ve peynirin de yasak olduğunu söyledi.

Kene ısırığı tüm hayatını değiştirdi, et yiyemez oldu! Kene ısırığı sonrası kırmızı et yemesi yasaklandı

EŞİYLE AYRILMA NOKTARINA GİRDİ

Beslenme stilinin değişmesiyle birlikte depresyona giren Smith, ilk zamanlarda eşiyle sürekli evde kavgalar ettiğini, tartışmaların sürekli hale geldiğini dile getirdi.

SON DAKİKA