Kene ısırığı tüm hayatını değiştirdi, et yiyemez oldu! Kene ısırığı sonrası kırmızı et yemesi yasaklandı

Giriş Tarihi: 14.06.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 14:41

ABD'de akılalmaz bir kene ısırması olayı yaşandı. ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 62 yaşındaki Craig Smith'in belki de tişörtünden vücuduna sızıp ısıran kene, adamın hayatını değiştirdi. Son yılların en agresif ve kurtulması zor olan paraziti, 2022 yılından beri Craig Smith'in hayatını altüst etmiş durumda. Alfa gal sendromu olarak da bilinen hastalığa yakalanan 62 yaşındaki adam, kenenin onu ısırmasından beri et yiyemiyor. Tedavi edilemez bu hastalık, Smith'in beslenme stilini değiştirmesine sebebiyet verdi.