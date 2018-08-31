Kenger sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR Sivas ve Malatya çevresinde kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı, fiyat artışı dikkatleri çekti. Kenger sakızının kilogram fiyatı geçen yıl 600 lira civarındayken, bu yılki fiyatı bin lirayı buldu. NEDEN BU KADAR PAHALI? Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve kış aylarının kurak geçmesinden dolayı fiyatının bu yıl geçen yıla oranla arttığı ifade ediliyor. FİYATI 1500 LİRAYI BULABİLİR Sivas'ta kenger satışı yapan esnaflardan Mustafa Kömsöken ise fiyat artışının bu şekilde devam etmesi durumunda gelecek yıl fiyatının bin 200 lira ile bin 500 lira aralığında olacağını söyledi. '1 SAKIZ 1 AY TÜKETİLEBİLİR' Mustafa Kömseken kenger sakızının bir ay boyunca çiğnenebileceğini ifade ederek, 'Kenger sakızı ağırlıkla Sivas ve Malatya bölgesinde toplanıyor. DAĞLIK BÖLGELERDE BULUNUYOR Toplaması, sarma olayının zor olması, dağlık bölgelerde yetişmesi ve toplayanın az olmasından dolayı fiyatı yüksek. Geçen yıl kilogram fiyatı 600 TL civarındayken bu yıl kilogram fiyatı bin liraya kadar çıktı. YÜZDEKİ KIRIŞIKLIKLARI ÖNLÜYOR Diş sağlığı, çene sağlığı ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Yüz felci geçirenlere şifalıdır ve özellikle yüz kırışıklığını önler. Kenger sakızı günlük ortalama yarım saat çiğnendiği zaman 1 ay tüketilebilir' dedi.