Türkiye'nin en iyi haber sitesi

sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 31.08.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 15:10
  • 1
  • 17
sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor
Kenger sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor
  • 2
  • 17
sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor
Kenger sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Sivas ve çevresinde bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı, fiyat artışı dikkatleri çekti. Kenger sakızının kilogram fiyatı geçen yıl 600 lira civarındayken, bu yılki fiyatı bin lirayı buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 17
sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor
Kenger sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve kış aylarının kurak geçmesinden dolayı fiyatının bu yıl geçen yıla oranla arttığı ifade ediliyor.

  • 4
  • 17
sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor
Kenger sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor

FİYATI 1500 LİRAYI BULABİLİR

Sivas'ta satışı yapan esnaflardan Mustafa Kömsöken ise fiyat artışının bu şekilde devam etmesi durumunda gelecek yıl fiyatının bin 200 lira ile bin 500 lira aralığında olacağını söyledi.

  • 5
  • 17
sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor
Kenger sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor

"1 SAKIZ 1 AY TÜKETİLEBİLİR"

Mustafa Kömseken sakızının bir ay boyunca çiğnenebileceğini ifade ederek, "Kenger sakızı ağırlıkla Sivas ve bölgesinde toplanıyor.

  • 6
  • 17
sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor
Kenger sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor

DAĞLIK BÖLGELERDE BULUNUYOR

Toplaması, sarma olayının zor olması, dağlık bölgelerde yetişmesi ve toplayanın az olmasından dolayı fiyatı yüksek. Geçen yıl kilogram fiyatı 600 TL civarındayken bu yıl kilogram fiyatı bin liraya kadar çıktı.

  • 7
  • 17
sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor
Kenger sakızının faydaları ve fiyatı şaşırtıyor

YÜZDEKİ KIRIŞIKLIKLARI ÖNLÜYOR

Diş sağlığı, çene sağlığı ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Yüz felci geçirenlere şifalıdır ve özellikle yüz kırışıklığını önler. sakızı günlük ortalama yarım saat çiğnendiği zaman 1 ay tüketilebilir" dedi.

BİZE ULAŞIN