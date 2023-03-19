Kılıçdaroğlu CHP’si helalleşmeyi sevmedi: Yasakçılığa devam! Başörtülü öğrenciye çağdışı muamele

İSMİ DE "ÇAĞDAŞ OKULLARI"

Eskişehir'de yardım sever bir kişi, hazırlamış olduğu daireye 11 kişilik Z.İ'nin ailesini yerleştirdi. Aile başörtülü olan T.N.İ. isimli kız çocuklarının naklini Eskişehir'de CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Okullarına aldırmak istedi. İddiaya göre okul müdürü İsmail Samur, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok bura da zorlanırsın" dedi.