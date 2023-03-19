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Kılıçdaroğlu CHP'si helalleşmeyi sevmedi: Yasakçılığa devam! Başörtülü öğrenciye çağdışı muamele
Giriş Tarihi: 19.03.2023 08:02
Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
08:02
Kılıçdaroğlu CHP'si helalleşmeyi sevmedi: Yasakçılığa devam! Başörtülü öğrenciye çağdışı muamele
Eskişehir'de başörtülü olduğu için CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in başkanı olduğu vakfa ait okulda çağdışı bir muameleye maruz bırakılan çocukla ilgili soruşturma açıldı. 28 Şubat zihniyetinin adeta fosilleşmiş zihniyetini bir kez daha gösteren olay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç ay önce oy toplamak için başlattığı ancak çabuk unuttuğu "başörtülülerle helalleşme" edebiyatını hatırlattı. Diğer yandan okula kaydı yapılmayan T.N.İ.'nin ailesi SABAH'a konuştu: Deprem sonrası bize ikinci bir tavma yaşattılar.