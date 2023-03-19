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Haberler Yaşam Kılıçdaroğlu CHP'si helalleşmeyi sevmedi: Yasakçılığa devam! Başörtülü öğrenciye çağdışı muamele
Giriş Tarihi: 19.03.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 08:02

Kılıçdaroğlu CHP'si helalleşmeyi sevmedi: Yasakçılığa devam! Başörtülü öğrenciye çağdışı muamele

Eskişehir'de başörtülü olduğu için CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in başkanı olduğu vakfa ait okulda çağdışı bir muameleye maruz bırakılan çocukla ilgili soruşturma açıldı. 28 Şubat zihniyetinin adeta fosilleşmiş zihniyetini bir kez daha gösteren olay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç ay önce oy toplamak için başlattığı ancak çabuk unuttuğu "başörtülülerle helalleşme" edebiyatını hatırlattı. Diğer yandan okula kaydı yapılmayan T.N.İ.'nin ailesi SABAH'a konuştu: Deprem sonrası bize ikinci bir tavma yaşattılar.

ÖMER ÇETİN
Kılıçdaroğlu CHP’si helalleşmeyi sevmedi: Yasakçılığa devam! Başörtülü öğrenciye çağdışı muamele

Son dakika haberler... Eskişehir'de kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı vakfa bağlı okula kızlarını kaydettirmek isteyen depremzede aile büyük bir skandal ile karşı karşıya kalmış, ailenin 9. sınıf öğrencisi kızları, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok bura da zorlanırsın" denilerek okula nakil işlemi gerçekleştirilmemişti.

Kılıçdaroğlu CHP’si helalleşmeyi sevmedi: Yasakçılığa devam! Başörtülü öğrenciye çağdışı muamele

DEPREMDE ABLASINI, YEĞENLERİNİ, TEYZE VE ENİŞTESİNİ KAYBETTİ

Deprem nedeniyle ablasını, yeğenlerini, eniştesini, teyzesini, dayılarını ve birçok yakın akrabasını kaybeden 9 yaşındaki T.N.İ'nin ağabeyi SABAH'a konuştu. Acılı ağabey "Okul müdürünün önce şaka yaptığını düşündük. Biz önce üniformadan bahsediyor sandık. Sonra baktık ki ciddi ciddi başörtüsüne dil uzatıyor, kıyafetine laf ediyordu. Biz yaralarımızı sarmaya geldik. Kızımız bir travma daha yaşadı" dedi.

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Kılıçdaroğlu CHP’si helalleşmeyi sevmedi: Yasakçılığa devam! Başörtülü öğrenciye çağdışı muamele

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlattı.

Kılıçdaroğlu CHP’si helalleşmeyi sevmedi: Yasakçılığa devam! Başörtülü öğrenciye çağdışı muamele

DEPREMİN YIKIP GEÇTİĞİ AİLEYE CHP'Lİ BÜYÜKERŞEN'İN BAŞKANLIK ETTİĞİ OKULDA ÇAĞDIŞI MUAMELE

Asrın felaketi olarak gösterilen Kahramanmaraş merkezli depremi Hatay'ın Antakya İlçesi'nde bulunan evlerinde yakalanan aile, ağır hasar alan binadan sağ olarak çıktı. Baba Z.İ, binanın 2'inci katından inmeye çalışırken 4 kemiği kırıldı. Aile, depremde kızları ile 2 çocuğunu ve damatlarını, teyze ile 4 çocuğunu ve eniştelerini, dayılarını ve yakın akrabalarından çok sayıda kişiyi depremde kaybetti.

Kılıçdaroğlu CHP’si helalleşmeyi sevmedi: Yasakçılığa devam! Başörtülü öğrenciye çağdışı muamele

İSMİ DE "ÇAĞDAŞ OKULLARI"

Eskişehir'de yardım sever bir kişi, hazırlamış olduğu daireye 11 kişilik Z.İ'nin ailesini yerleştirdi. Aile başörtülü olan T.N.İ. isimli kız çocuklarının naklini Eskişehir'de CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Okullarına aldırmak istedi. İddiaya göre okul müdürü İsmail Samur, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok bura da zorlanırsın" dedi.

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