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dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. hali inanılmaz

Giriş Tarihi: 03.08.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 10:13
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dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. hali inanılmaz
Kilolarıyla dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. Son hali inanılmaz

Fazla kiloları yüzünden okulda sürekli dalga geçilen genç kız, arkadaşlarına en güzel cevabı zayıflayarak verdi.

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dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. hali inanılmaz
Kilolarıyla dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. Son hali inanılmaz

23 yaşındaki Elizabeth John'ın, 12 yaşından beri başı dertteydi, okuldaki erkek arkadaşları her gün ona zorbalık yapıyor, ağlatıyordu.

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dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. hali inanılmaz
Kilolarıyla dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. Son hali inanılmaz

Elizabeth, Marmaris'te gideceği yaz tatili öncesinde yaşam tarzını değiştirmeye karar verdi. Yeme alışkanlığını değiştirerek 129 kilodan, 69 kiloya düştü.

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dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. hali inanılmaz
Kilolarıyla dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. Son hali inanılmaz

Kilolarından hızlıca kurtulan Elizabeth, 5 yaşından ra ilk kez bikini giyme şansını da buldu.

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dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. hali inanılmaz
Kilolarıyla dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. Son hali inanılmaz
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dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. hali inanılmaz
Kilolarıyla dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. Son hali inanılmaz
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dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. hali inanılmaz
Kilolarıyla dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. Son hali inanılmaz
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