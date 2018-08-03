Kilolarıyla dalga geçiyorlardı, şimdi hepsi peşinde. Son hali inanılmaz

Fazla kiloları yüzünden okulda sürekli dalga geçilen genç kız, arkadaşlarına en güzel cevabı zayıflayarak verdi. 23 yaşındaki Elizabeth Johnson'ın, 12 yaşından beri kilolarıyla başı dertteydi, okuldaki erkek arkadaşları her gün ona zorbalık yapıyor, ağlatıyordu. Elizabeth, Marmaris'te gideceği yaz tatili öncesinde yaşam tarzını değiştirmeye karar verdi. Yeme alışkanlığını değiştirerek 129 kilodan, 69 kiloya düştü. Kilolarından hızlıca kurtulan Elizabeth, 5 yaşından sonra ilk kez bikini giyme şansını da buldu.