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Haberler Yaşam Kilosu 100 lira! 8 saat odun ateşinde kaynatılıyor
Giriş Tarihi: 14.06.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:26

Kilosu 100 lira! 8 saat odun ateşinde kaynatılıyor

Ormanlarıyla ünlü 'nın ilçesinin, çam kozalakları pekmez ve reçel olarak değerlendiriliyor. Çam ağaçlarından toplanıp küçükleri reçel, büyükleri pekmez yapılan kozalakların pekmezinin kilogramı 75 ile 100 TL arasında alıcı buluyor. 'nin birçok yerinden sipariş alan pekmezi, uzun süren ve meşakkatli bir üretim sürecinin ardından sofralarda yerini alıyor.

Kilosu 100 lira! 8 saat odun ateşinde kaynatılıyor

Toroslardan toplanan kızılçam ve karaçam kozalaklarının büyüklerinden pekmez, küçüklerinden ise reçel yapılıyor. Reçel yapılacak kozalaklar için küçükler ayrılıyor ve ikiyi bölünüyor.

Kilosu 100 lira! 8 saat odun ateşinde kaynatılıyor

İçine şeker konulan kozalaklar kazanlarda kaynamaya bırakılıyor. Pekmez yapılacak kozalaklar için ise büyükler kullanılıyor. İkiye bölünmeden tek parça halinde kaynatılan pekmez kozalaklarının, kaynama bitiminde suyu süzülüyor.

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Kilosu 100 lira! 8 saat odun ateşinde kaynatılıyor

Çok olmamak kaydı ile doğal aromasında şeker olmayan kozalaklar üzerine bir miktar şeker ilave ediliyor. Tekrar kazanlara konulup odun ateşinde yeniden kaynamaya bırakılan kozalaklar yeniden süzgeçten geçiyor.

Kilosu 100 lira! 8 saat odun ateşinde kaynatılıyor

Suyunu alıp tekrar kazanlara koyulan kozalakların suyunun kaynaması pekmez kıvamına gelinceye kadar devam ediyor. Bu süreç yaklaşık 7-8 saat devam ediyor.

Kilosu 100 lira! 8 saat odun ateşinde kaynatılıyor

ilçesinde çam kozalağından reçel ve pekmez üreticisi Fatma Kara, ailesi ile reçel ve pekmez üretimi yaptıklarını söyledi.

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