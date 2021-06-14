Giriş Tarihi: 14.06.2021 11:24Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 11:26
Kilosu 100 lira! 8 saat odun ateşinde kaynatılıyor
Ormanlarıyla ünlü Antalya'nın Akseki ilçesinin, çam kozalakları pekmez ve reçel olarak değerlendiriliyor. Çam ağaçlarından toplanıp küçükleri reçel, büyükleri pekmez yapılan kozalakların pekmezinin kilogramı 75 ile 100 TL arasında alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alan çam kozalağı pekmezi, uzun süren ve meşakkatli bir üretim sürecinin ardından sofralarda yerini alıyor.