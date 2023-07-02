Kilosu 3 bin euro: Radar köpekleri arıyor!

KOLAY BİR İŞ DEĞİL

Trüf avcısı köpekler hakkında bilgi veren Erkan Karadağ, "Yaklaşık 2 senedir abimle beraber trüf mantarı avcılığı yapıyorum. Bu trüf mantarı avcılığı yüksek koku duyusuna sahip köpeklerle yapılabiliyor. Bu iş kolay bir iş değil. Sosyal medyada kolay gibi gözüküyor ama birçok zorlukla karşılaşıyoruz Silahlı ava karşı olduğum için trüf mantarına yönelmek istedim" şeklinde konuştu.



