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Haberler Yaşam Kilosu 3 bin euro: Radar köpekleri arıyor!
Giriş Tarihi: 02.07.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 09:08

Kilosu 3 bin euro: Radar köpekleri arıyor!

Siyah elmas ve kralların yiyeceği olarak bilinen trüf mantarına değer biçilemiyor. Vatandaşlar, özel eğitimli köpeklerle ormanda arama yapıyor.

DHA
Kilosu 3 bin euro: Radar köpekleri arıyor!

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Erkan Karadağ, araziye çıkarttığı Setter cinsi eğitimli köpeği "Sıla" ile birlikte dağ, tepe, ormanlık alan demeden trüf mantarı topluyor.

Kilosu 3 bin euro: Radar köpekleri arıyor!

Mantarın kilosu iriliği ve kalitesine göre 800 euro ile 2 bin euro arasında alıcı buluyor. Trüf mantarının çok değerli olduğuna işaret eden Erkan Karadağ, güzel bir yola çıktığını belirttiği köpeğiyle trüf mantarı bulmaya başladıklarını kaydetti.

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Kilosu 3 bin euro: Radar köpekleri arıyor!

Karadağ, trüf mantarı avcılığına yeni başladığı için henüz yaklaşık 500 gram trüf mantarı bulduğunu dile getirerek, köpeğiyle mantar toplamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kilosu 3 bin euro: Radar köpekleri arıyor!

KOLAY BİR İŞ DEĞİL

Trüf avcısı köpekler hakkında bilgi veren Erkan Karadağ, "Yaklaşık 2 senedir abimle beraber trüf mantarı avcılığı yapıyorum. Bu trüf mantarı avcılığı yüksek koku duyusuna sahip köpeklerle yapılabiliyor. Bu iş kolay bir iş değil. Sosyal medyada kolay gibi gözüküyor ama birçok zorlukla karşılaşıyoruz Silahlı ava karşı olduğum için trüf mantarına yönelmek istedim" şeklinde konuştu.

Kilosu 3 bin euro: Radar köpekleri arıyor!

Mantarın fiyatları hakkında bilgi veren Erkan Karadağ, "Sosyal medyada mantarın kilogram fiyatına '2 bin euro' deniliyor. 'Günde 1 kilo mantar bulunuyor' deniliyor. İnternet ortamında bu fiyatları duyanlar bu işe gönül veriyor.

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