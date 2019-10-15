Kilosu 30 bin TL'den satılıyor!
UNESCO Dünya Miras Listesi`nde yer alan Karabük`ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. İlçede 18 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretimi yapılan safran bitkisi, 30 bin lirada satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor. Ağustos ayında ekimi yapılan ve ekim-kasım aylarında hasadı yapılan, mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, turistlerin ilgi odağı oldu. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turistler safran tarlalarına gelerek, hasat yapıp, fotoğraf çektiriyor.
Giriş Tarihi: 15.10.2019
09:47
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