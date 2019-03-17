Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...
Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...
Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümü ile atv'de seyirciyle buluştu. Kim Milyoner Olmak İster son bölümde sorulan sorulan yine gündeme damgasını vurdu ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yarışmada sorulan bir soru ise hem yarışmacıyı, hem de izleyen seyircileri şaşırttı! İşte bibirinden ilginç yarışmacılarla hem öğretip hem kazandıran Kim Milyoner Olmak İster'in 812. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 17.03.2019
11:47
Güncelleme Tarihi: 17.03.2019
12:59