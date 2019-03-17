Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölümü ile atv ekranlarındaydı. Her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç soru ve eğlenceli yarışmacılarıyla Milyoner, izleyenleri ekranlara kilitledi. Hem dil bilgisi hem de matematik soruları izleyenleri ve yarışmacıları şaşırttı. Tenis sporunun TDK'daki anlamından, sayısal muhakeme sorusuna kadar birçok soru ve bilgiyi bu bölümde ilk defa göreceksiniz!