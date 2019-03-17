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  • Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...

Kim Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...

'de ekranlarının sevilen ve dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster, dün akşam yeni bölümü ile 'de seyirciyle buluştu. son bölümde sorulan sorulan yine gündeme damgasını vurdu ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Yarışmada sorulan bir soru ise hem yarışmacıyı, hem de izleyen seyircileri şaşırttı! İşte bibirinden ilginç yarışmacılarla hem öğretip hem kazandıran Kim Milyoner Olmak İster'in 812. bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 17.03.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 12:59
Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster 812. son bölümü ile ekranlarındaydı. Her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç soru ve eğlenceli yarışmacılarıyla Milyoner, izleyenleri ekranlara kilitledi. Hem dil bilgisi hem de matematik soruları izleyenleri ve yarışmacıları şaşırttı. Tenis sporunun TDK'daki anlamından, sayısal muhakeme sorusuna kadar birçok soru ve bilgiyi bu bölümde ilk defa göreceksiniz!

Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...

İşte geceye damga vuran sorular ve yarışmacılar...

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Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...
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Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...
Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...
Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...
Kim Milyoner Olmak İster 812. son bölüm soru ve cevapları! Cevabı kimse tahmin edemedi...
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