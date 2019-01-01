Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!

özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine hitap eden, Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programıyla izleyicisinin karşısına çıktı. Çeşitli spor dallarında Türkiye'nin en başarılı kadın sporcuları olan Sümeyye Boyacı, Çağla Büyükakçay, Yasemin Adar ve Sabriye Şengül'ü ağırlayan programda çıkan soru sosyal medyayı salladı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı soru ve cevapları.

Giriş Tarihi: 01.01.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 06:35
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!

Türkiye'nin en köklü bilgi yarışmaşı yeni yıl heyecanını bu akşamki özel bölümü ile atv'de seyircisiyle buluştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!

'ın sunduğu '?', özel bölümüyle ekrana geldi.

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!

Kendi dallarında Türkiye'nin en başarılı kadın sporcularını ağırlayan program, akşamına damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!
BİZE ULAŞIN