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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan soru sosyal medyayı salladı!

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine hitap eden, Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programıyla izleyicisinin karşısına çıktı. Çeşitli spor dallarında Türkiye'nin en başarılı kadın sporcuları olan Sümeyye Boyacı, Çağla Büyükakçay, Yasemin Adar ve Sabriye Şengül'ü ağırlayan programda çıkan soru sosyal medyayı salladı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı soru ve cevapları.