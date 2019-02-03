Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanıyla atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Bu haftaki bölümünde de birbirinden ilginç yarışmacılarla Milyoner, eğlendirerek ve ilginç bilgiler öğreterek kazandırdı. Günün en çok konuşulan bölümü ise, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ayşen Gruda ile ilgili sorulan soru oldu. İşte stüdyoda yaşanan duygu dolu anlar ve Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünün soru ve cevapları...