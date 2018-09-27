Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş

Kot pantolondaki minik cepler



Çoğumuz kot pantolonlarımızın minik ceplerinin ne işe yaradığını anlamayız. Zira o bölüm para ya da başka bir şey koymak için ziyadesiyle küçük ve dar. Bu cepler aslında 1800'lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış.