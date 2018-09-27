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Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş

Giriş Tarihi: 27.09.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 19:49
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Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş
Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş

Her gün görüyoruz; ancak ne işe yaradıklarını bilmiyoruz bile! İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...

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Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş
Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş

Kot pantolondaki minik cepler

Çoğumuz kot pantolonlarımızın minik ceplerinin ne işe yaradığını anlamayız. Zira o bölüm para ya da başka bir şey koymak için ziyadesiyle küçük ve dar. Bu cepler aslında 1800'lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış.

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Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş
Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş

Cep kenarlarındaki tuhaf düğmeler

Levi Strauss ilk kot pantolonu ürettiğinde en büyük problem, pantolonu giyen işçilerin hareketlerinden ötürü sık sık yırtılma sorunlarının görülmesiydi. (O dönemler kot pantolonu en çok altın işçileri giyiyordu.) Bu düğmeler de esasında yırtılma problemlerini engelleyebilmek için yapılmıştı.

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Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş
Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş

Converse ayakkabılardaki delikler

Converse'in kenarındaki anlamsız gibi görülen deliklerin amacı havalandırmak. Ayrıca, uzun olan bağcıkları bağlamak için ekstra bir alan olarak da düşünülmüş çünkü Converse aslında bir basketbol ayakkabısı olarak üretilmiş.

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Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş
Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş

Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...

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Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş
Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş

Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.

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Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş
Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş

Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?

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