Kimse farkında bile değildi! Meğer bu işe yarıyormuş

Her gün görüyoruz; ancak ne işe yaradıklarını bilmiyoruz bile! İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları... Kot pantolondaki minik cepler Çoğumuz kot pantolonlarımızın minik ceplerinin ne işe yaradığını anlamayız. Zira o bölüm para ya da başka bir şey koymak için ziyadesiyle küçük ve dar. Bu cepler aslında 1800'lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış. Cep kenarlarındaki tuhaf düğmeler Levi Strauss ilk kot pantolonu ürettiğinde en büyük problem, pantolonu giyen işçilerin hareketlerinden ötürü sık sık yırtılma sorunlarının görülmesiydi. (O dönemler kot pantolonu en çok altın işçileri giyiyordu.) Bu düğmeler de esasında yırtılma problemlerini engelleyebilmek için yapılmıştı. Converse ayakkabılardaki delikler Converse'in kenarındaki anlamsız gibi görülen deliklerin amacı havalandırmak. Ayrıca, uzun olan bağcıkları bağlamak için ekstra bir alan olarak da düşünülmüş çünkü Converse aslında bir basketbol ayakkabısı olarak üretilmiş. Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse... Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın. Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?