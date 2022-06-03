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Giriş Tarihi: 03.06.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 07:34

Kira artış oranı açıklandı mı, kaçta açıklanacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, enflasyon rakamları ve bu ayki kira artışı yüzde kaç oldu?

Haziran ayı kira artış oranı verileri için gözler TÜİK'in yapacağı açıklamada! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verileri, TEFE TÜFE rakamları ve buna bağlı olarak şekillenen kira artış oranını bugün duyuracak. Bu ay kontrat yenileme tarihi gelen kiracılar ve ev sahipleri, bu ayki artışta uygulanacak alt ve üst sınırı öğrenmek için 2022 Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır gibi sorulara cevap arıyor. Enflasyon rakamları ve kira artışı yüzde kaç oldu? İşte Mayıs ayı enflasyon beklentisi ışığında bu ayki kira artış oranı tahminleri…

Kira artış oranı açıklandı mı, kaçta açıklanacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, enflasyon rakamları ve bu ayki kira artışı yüzde kaç oldu?

Kira artış oranı ve enflasyon verileri her ay TÜİK'in açıklamasıyla milyonların bilgisine sunuluyor. TÜİK rakamları 3 Haziran Cuma saat 10:00'da açıklayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Kira artış oranı açıklandı mı, 2022 Haziran ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır gibi sorular gündem konusu oldu. Haziran ayı enflasyon beklentisi ve hesaplamasına dair detaylar milyonların gündemini meşgul ediyor. İşte "enflasyon rakamları ve Haziran kira artışı yüzde kaç oldu?" sorularının yanıtı!

Kira artış oranı açıklandı mı, kaçta açıklanacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, enflasyon rakamları ve bu ayki kira artışı yüzde kaç oldu?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Mayıs ayı enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak.

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Kira artış oranı açıklandı mı, kaçta açıklanacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, enflasyon rakamları ve bu ayki kira artışı yüzde kaç oldu?

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %34,46

Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

Kira artış oranı açıklandı mı, kaçta açıklanacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, enflasyon rakamları ve bu ayki kira artışı yüzde kaç oldu?

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97

Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.

Kira artış oranı açıklandı mı, kaçta açıklanacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, enflasyon rakamları ve bu ayki kira artışı yüzde kaç oldu?
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