Haziran ayı kira artış oranı verileri için gözler TÜİK'in yapacağı açıklamada! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verileri, TEFE TÜFE rakamları ve buna bağlı olarak şekillenen kira artış oranını bugün duyuracak. Bu ay kontrat yenileme tarihi gelen kiracılar ve ev sahipleri, bu ayki artışta uygulanacak alt ve üst sınırı öğrenmek için 2022 Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır gibi sorulara cevap arıyor. Enflasyon rakamları ve kira artışı yüzde kaç oldu? İşte Mayıs ayı enflasyon beklentisi ışığında bu ayki kira artış oranı tahminleri…