Kira artış oranı ve enflasyon verileri her ay TÜİK'in açıklamasıyla milyonların bilgisine sunuluyor. TÜİK rakamları 3 Haziran Cuma saat 10:00'da açıklayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Kira artış oranı açıklandı mı, 2022 Haziran ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır gibi sorular gündem konusu oldu. Haziran ayı enflasyon beklentisi ve hesaplamasına dair detaylar milyonların gündemini meşgul ediyor. İşte "enflasyon rakamları ve Haziran kira artışı yüzde kaç oldu?" sorularının yanıtı!