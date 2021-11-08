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Haberler Yaşam Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı
Giriş Tarihi: 08.11.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 12:44

Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı

Genç adam aradığı kiralık evi sonunda buldu ama bulduğuna pişman oldu! Kiraladığı evde başına gelenler nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören olay İrlanda'da yaşandı. Kiraladığı yeni daireye çıkan adam bir süre sonra banyo girişinde gizli bir bölme olduğunu fark etti. Gizli bölmenin kapağını açtığında ise neye uğradığını şaşırdı. Bu olayın ardından büyük bir heyecan ve sevinçle tuttuğu ev nedeniyle bin pişman oldu. İşte bu ilginç haber ve evdeki gizli bölmeden çıkanlar...

Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı

Kiralık ev tutan insanların sürprizlerle karşılaşması muhtemeldir ama bunun gibisini görmediniz!

Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı

İrlandalı Daniel Carley, İngiltere'de yeni bir daireye taşındı ve bu evi tanıtmak amacıyla video kaydı yapmaya karar verdi.

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Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı

Çok iyi bir daireye yerleştiğini düşünüyordu.

Ufak ama kullanışlıydı. Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı.

Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı

Ters dubleks şeklindeki evin üst katında sadece bir yatak ve tavana full döşenmiş ayna vardı. Bu İrlandalı genç için gayet uygundu.

Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı

Fonksiyonel bir duş kabini vardı. Tam o anda banyonun girişindeki zeminde bir kapak olduğunu keşfetti.

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