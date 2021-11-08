Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı

Genç adam aradığı kiralık evi sonunda buldu ama bulduğuna pişman oldu! Kiraladığı evde başına gelenler nedeniyle hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören olay İrlanda'da yaşandı. Kiraladığı yeni daireye çıkan adam bir süre sonra banyo girişinde gizli bir bölme olduğunu fark etti. Gizli bölmenin kapağını açtığında ise neye uğradığını şaşırdı. Bu olayın ardından büyük bir heyecan ve sevinçle tuttuğu ev nedeniyle bin pişman oldu. İşte bu ilginç haber ve evdeki gizli bölmeden çıkanlar...