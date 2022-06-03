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Haberler Yaşam Kırklareli'de Gezilecek Yerler - Kırklareli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:49

Kırklareli'de Gezilecek Yerler - Kırklareli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Eski ismi ile Kırk Kilise olarak bilinen Kırklareli, tarih boyunca konumu itibarıyla birçok antik yerleşim merkezine sahiplik yapmıştır. Şehir içinde de birçok tarihi esere rastlamak mümkündür. Kırklareli İstanbul ve Avrupa'ya yakın olması nedeniyle de hem sanayi alanında gelişmiş hem de ulaşım ağı güçlü bir ildir. Babaeski ve Lüleburgaz en gözde ilçeleri diyebiliriz. Gıda ürünleri ve içecek, tekstil ürünleri, kimyasal madde ve metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı yapılarak Türkiye'de adını söz ettiren bir il olmuştur. Kırklareli her sene binlerce turist ağırladığını da söyleyebiliriz. Kırklareli'nde gezilecek tarihi turistik yerler müzeler ve mekanlar listesini hazırladık. İşte Kırklareli'de gezilecek yerler listemiz…

Kırklareli’de Gezilecek Yerler - Kırklareli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Anadolu'nun her ilinde olduğu gibi Kırklareli'de tarihi yapılar bakımından zengin bir kültür mirasına sahip merkezdir. Her yıl düzeni olarak tiyatro gösterileri, çeşitli konserler ve sergilere ev sahipliği yapmakta olan Kırklareli ziyaretçilerine farklı avantajlar sunmaktadır. Kırklareli'nde gezip görülebilecek doğal yerler arasında göl ve barajlar, mağara, tabiatı koruma alanları, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile plajlar olduğu için turistlerin ilgisini çekebilecek bir noktadır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan cami, hamam, imaret, şehitlik, çeşme, arasta, köprü ve türbeler de oldukça ilgi çekmektedir. Kırklareli'nde gezilecek tarihi turistik yerler müzeler ve mekanları merak ediyorsanız sizler için geniş çaplı bir liste hazırladık.

Kırklareli’de Gezilecek Yerler - Kırklareli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kırklareli'de Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • Ali Rıza Efendi Kültür Evi
  • Kırklareli Müzesi
  • Vilayet Meydanı
  • Aşağı Pınar Açık Hava Köy Müzesi
  • Atatürk Evi
  • Yanasu Mağarası
  • Dupnisa Mağarası
  • Kıyıköy Mağarası
  • Babaeski Hamamı
  • Yıldız Dağları
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Kırklareli’de Gezilecek Yerler - Kırklareli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
  • Demirköy
  • Kırklareli Kültür ve Sanat Evi
  • Hızırbey Hamamı (Çifte Hamam)
  • Hamdibey Köyü
  • İstasyon Caddesi
  • Kıyıköy
  • Balkaya Köyü
  • Lüleburgaz Sokullu Hamamı
  • Aşıklar Tepesi
  • Limanköy
Kırklareli’de Gezilecek Yerler - Kırklareli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Yanasu Mağarası
  2. Dupnisa Mağarası
  3. Vize'de Domuzdere, Kaptanın, Kıyıköy ve Yenesu mağaraları
  4. Fatih Dökümhanesi
  5. Ali Rıza Efendi Kültür Evi
  6. Kırklareli Kültür ve Sanat Evi
Kırklareli’de Gezilecek Yerler - Kırklareli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kırklareli Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Kıyıköy Plajı
  2. Bulanık Meşe Ormanı
  3. Selvez Koyu
  4. Longoz Ormanları
  5. Poliçe Koyu
  6. İğneada Plajı
  7. İğneada Longozu
  8. Hamam Gölü
  9. Bulanık Dere Longozu
  10. Panayır İskelesi Koyu
  11. Saka Gölü Langozu
  12. Cehennem Şelaleleri
  13. Kastros Plajı
  14. Beğendik Plajı
  15. Pedina Barajı
  16. Mert Barajı
  17. Erikli ve Saka gölleri
  18. Kırklareli, Armağan ve Kayalı barajları
  19. Vize İlçesinde Kastro Körfezi Tabiatı Koruma Alanı

Kırklareli'nin peynir, yoğurt, sucuk ve köftesi oldukça lezzetlidir. Yöresel lezzet olarak bunları tadabilirsiniz.

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