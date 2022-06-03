Haberler Yaşam Kırklareli'de Gezilecek Yerler - Kırklareli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:49

Kırklareli'de Gezilecek Yerler - Kırklareli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Eski ismi ile Kırk Kilise olarak bilinen Kırklareli, tarih boyunca konumu itibarıyla birçok antik yerleşim merkezine sahiplik yapmıştır. Şehir içinde de birçok tarihi esere rastlamak mümkündür. Kırklareli İstanbul ve Avrupa'ya yakın olması nedeniyle de hem sanayi alanında gelişmiş hem de ulaşım ağı güçlü bir ildir. Babaeski ve Lüleburgaz en gözde ilçeleri diyebiliriz. Gıda ürünleri ve içecek, tekstil ürünleri, kimyasal madde ve metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı yapılarak Türkiye'de adını söz ettiren bir il olmuştur. Kırklareli her sene binlerce turist ağırladığını da söyleyebiliriz. Kırklareli'nde gezilecek tarihi turistik yerler müzeler ve mekanlar listesini hazırladık. İşte Kırklareli'de gezilecek yerler listemiz…