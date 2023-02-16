Haberler Yaşam Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 16.02.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 08:01

Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremzedeler için kısa çalışma ödeneği ve nakit desteği yapılacağını bildirdi. Bu noktada vatandaşlar kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir, ne demek gibi temel sorularını dile getirdi. 1 Mart'tan geçerli olmak üzere şartları yerine getiren vatandaşlara temin edilecek. Peki, kısa çalışma ödeneği kimlere verilir, nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği nedir, ne kadar? İşte detaylar