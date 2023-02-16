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Giriş Tarihi: 16.02.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 08:01

Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremzedeler için kısa çalışma ödeneği ve nakit desteği yapılacağını bildirdi. Bu noktada vatandaşlar kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir, ne demek gibi temel sorularını dile getirdi. 1 Mart'tan geçerli olmak üzere şartları yerine getiren vatandaşlara temin edilecek. Peki, kısa çalışma ödeneği kimlere verilir, nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği nedir, ne kadar? İşte detaylar

Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası depremden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği uygulanacak. Deprem bölgesindeki illerde nakdi ücret desteği de verileceği gelen haberler arasında. Peki, kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir? Kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır, ne zamana kadar verilecek? İşte detaylara

Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Sabah.com.tr Hazal Ateş'in haberine göre;

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Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

Depremden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak.

Kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük brüt kazancın yüzde 60'ı kadar ödeniyor. Brüt asgari ücret üzerinden ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği yaklaşık 4 bin lira.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

Deprem bölgesindeki illerde nakdi ücret desteği de verilecek. Afet nedeniyle ücretsiz izne çıkarılma ya da işsiz kalınan dönem için İşsizlik Sigortası Fonu ve İŞKUR tarafından ödeme yapılacak.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilir? Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor. Nakdi ücret desteği pandemi döneminde de gündeme gelmişti. O dönemde ücretsiz izne çıkarılan işçilere 1.500 TL veriliyordu.

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