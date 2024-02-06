Kişiliğin yansıması: İşaret ve yüzük parmağı arasındaki mesafeye dikkat! Psikopatlığa yatkın olanlar...

Erkeklerin neredeyse her zaman kadınlardan daha düşük bir orana sahip olması oldukça doğal! Bunun sebebi ise; erkeklerin daha fazla doğum öncesi testosterona maruz kalması. Ancak, bir erkek veya kadın olarak son derece düşük bir 2D:4D oranına sahipseniz, Dr Serpell'in araştırmasında, cerrahlar ve siyasi gazeteciler arasında potansiyel bir başarı işareti olduğunu tespit etti.