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Haberler Yaşam Kişiliğin yansıması: İşaret ve yüzük parmağı arasındaki mesafeye dikkat! Psikopatlığa yatkın olanlar...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:23

Kişiliğin yansıması: İşaret ve yüzük parmağı arasındaki mesafeye dikkat! Psikopatlığa yatkın olanlar...

Bilim insanları, işaret parmağınız ile yüzük parmağınız arasındaki oran olan 2D:4D oranı adı verilen bir durum ile ilgili ilginç veriler tespit etti. Bu oran, sportif performanstan obeziteye, saldırganlıktan psikopatik eğilimlere kadar her şeyle ilişkilendiriliyor.

Kişiliğin yansıması: İşaret ve yüzük parmağı arasındaki mesafeye dikkat! Psikopatlığa yatkın olanlar...

Parmaklarınız arasındaki fark oldukça keyfi görünebilir ancak bilim insanları bunun rahimde nasıl geliştiğinizin bir göstergesi olabileceğini öne sürüyor. New England Üniversitesi ve Geelong Cats Futbol Kulübü'nden spor bilimcisi Dr. Ben Serpell, MailOnline'a 2D:4D oranının annenizin hormon düzeyleriyle ilişkili olduğuna dair açıklamada bulundu.

Kişiliğin yansıması: İşaret ve yüzük parmağı arasındaki mesafeye dikkat! Psikopatlığa yatkın olanlar...

Dr Serpell; '2D:4D oranının rahimde ilk üç aylık dönemin sonunda oluşturulduğu ve doğum öncesi testosteron maruziyetinden etkilendiği düşünüldüğünü belirtti.

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Kişiliğin yansıması: İşaret ve yüzük parmağı arasındaki mesafeye dikkat! Psikopatlığa yatkın olanlar...

Serpell 'Testosteronun androjenik bir hormon olduğu, yani birçok kişinin daha 'eril' olarak kabul ettiği özelliklere katkıda bulunduğu göz önüne alındığında, kadınların genellikle erkeklerden daha yüksek bir 2D:4D oranına sahip olduğu anlamına gelir' açıklamasında bulundu.

Kişiliğin yansıması: İşaret ve yüzük parmağı arasındaki mesafeye dikkat! Psikopatlığa yatkın olanlar...

Ayrıca doğum öncesi testosteronun yaşamın ilerleyen dönemlerinde testosteron duyarlılığıyla ilişkili olduğunu da belirten Serpell, yüzük parmağınız işaret parmağınızdan çok daha uzunsa bu, 2D:4D oranının düşük olduğu anlamına gelir.

Kişiliğin yansıması: İşaret ve yüzük parmağı arasındaki mesafeye dikkat! Psikopatlığa yatkın olanlar...

Erkeklerin neredeyse her zaman kadınlardan daha düşük bir orana sahip olması oldukça doğal! Bunun sebebi ise; erkeklerin daha fazla doğum öncesi testosterona maruz kalması. Ancak, bir erkek veya kadın olarak son derece düşük bir 2D:4D oranına sahipseniz, Dr Serpell'in araştırmasında, cerrahlar ve siyasi gazeteciler arasında potansiyel bir başarı işareti olduğunu tespit etti.

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