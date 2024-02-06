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Kişiliğin yansıması: İşaret ve yüzük parmağı arasındaki mesafeye dikkat! Psikopatlığa yatkın olanlar...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
11:23
Kişiliğin yansıması: İşaret ve yüzük parmağı arasındaki mesafeye dikkat! Psikopatlığa yatkın olanlar...
Bilim insanları, işaret parmağınız ile yüzük parmağınız arasındaki oran olan 2D:4D oranı adı verilen bir durum ile ilgili ilginç veriler tespit etti. Bu oran, sportif performanstan obeziteye, saldırganlıktan psikopatik eğilimlere kadar her şeyle ilişkilendiriliyor.