Mankenlik ajanslarıyla çalışan profesyonel bir manken olan Tatlıtuğ, 2002 yılında düzenlenen Best Model yarışmasını kazanarak Türkiye birincisi oldu ve Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı.2002 yılında katıldığı Best Model of the World yarışmasını kazanmasıyla beraber uluslararası arenada kendini gösterme fırsatı yakalayan Tatlıtuğ, Success Ajans'ın teklifini kabul ederek modellik yapmak üzere Paris'e yerleşti ve orada 1.5 yıl yaşadı. 2005 yılında, Gümüş adlı dizide Songül Öden ile beraber başrolleri paylaştı. Gümüş, Türkiye ve Arap ülkelerinde çok popüler hale gelince bazı ülkelerde "genel ahlaka aykırı" olduğu gerekçesiyle yayınının durdurulması gündeme geldi fakat bu durum hiç gerçekleşmedi.2007 yılında Gümüş'ün bitmesinin ardında Menekşe ile Halil dizisinde ve Amerikalılar Karadenizde 2 adlı filmde rol aldı. 2008 yılında, başrollerini Beren Saat ile beraber paylaştığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisine başladı.