Haberler Yaşam Yakamoz S-245 konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Yakamoz S-245 çıktı mı?

Giriş Tarihi: 20.04.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 15:52

Netflix'in yeni yerli yapımı Yakamoz S-245 bugün itibariyle çıkışını yaptı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin oynadığı yapım, diğer bir Netflix yapımı olan Into The Night evreninde geçiyor. Dizinin son fragmanı dün yayınlandı. Bilimkurgu türünde olan dizi, bir denizaltını konu alıyor. Tolga Karaçelik'in yönetmenliğini yaptığı Yakamoz S-245 konusu nedir, Yakamoz S-245 oyuncuları kimler? İşte detaylar…