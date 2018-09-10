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Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

Giriş Tarihi: 10.09.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 10:29
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Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!
Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

ABD'de yaşayan bir adam kıyamet korkusu nedeniyle bakın ne yaptı?

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Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!
Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.

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Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!
Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu.

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Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!
Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

Daha sonra bir konteyner satın aldı..

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Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!
Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.

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Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!
Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı

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Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!
Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!
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