Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı!

ABD'de yaşayan bir adam kıyamet korkusu nedeniyle bakın ne yaptı? ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı. Adam sığınağı inşa etmek için önce büyük bir çukur oluşturdu. Daha sonra bir konteyner satın aldı.. Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı. Bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl attı