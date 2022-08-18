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Haberler Yaşam Kız arkadaşına attığı Whatsapp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bu olayı konuştu
Giriş Tarihi: 18.08.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 09:31

Kız arkadaşına attığı Whatsapp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bu olayı konuştu

WhatsApp mesajlaşma uygulaması yüklü olmayan akıllı teleon adeta kalmadı. Günümüzde dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Ayrıca dünyada anlık yüz milyonlarca insan WhatsApp Web üzerinden de çevrimiçi oluyor. Telegram, BİP, Discord, Viber, Line gibi uygulamalar da olmasına rağmen Whatsapp popülerliğini koruyor. Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı da bünyesine kattıktan sonra büyümesini daha da hızlandırdı. Öte yandan Whatsapp ilginç olayların da ortaya çıkmasına vesile oluyor. İnternet aleminde paylaşılan bu görüntüler çok konuşuldu...

Kız arkadaşına attığı Whatsapp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bu olayı konuştu

WHATSAPP BAŞLARINA İŞ AÇTI

Milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Whatsapp üzerinden atılan bu mesajlar sosyal medya üzerinden çok konuşuldu. Milyonların yazıştığı platformdan afişe olan sohbetler şaşkına çevirdi.

Kız arkadaşına attığı Whatsapp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bu olayı konuştu

Her gün milyarlarca insanın birbirine mesaj gönderdiği WhatsApp uygulamasında birbirinden komik mesajlar gidip geliyor.

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Kız arkadaşına attığı Whatsapp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bu olayı konuştu

İnsanların cep telefonu veya bilgisayarlar üzerinden birbirine attığı mesajlar görenleri de güldürüyor.

Kız arkadaşına attığı Whatsapp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bu olayı konuştu

İşte size, okuyunca gülme krizine girebileceğiniz o komik konuşmalardan örnekler...

Kız arkadaşına attığı Whatsapp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bu olayı konuştu
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