Haberler Yaşam Kız arkadaşına attığı Whatsapp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bu olayı konuştu

Giriş Tarihi: 18.08.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 09:31

Kız arkadaşına attığı Whatsapp mesajı ifşa oldu! Sosyal medya bu olayı konuştu

WhatsApp mesajlaşma uygulaması yüklü olmayan akıllı teleon adeta kalmadı. Günümüzde dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda. Ayrıca dünyada anlık yüz milyonlarca insan WhatsApp Web üzerinden de çevrimiçi oluyor. Telegram, BİP, Discord, Viber, Line gibi uygulamalar da olmasına rağmen Whatsapp popülerliğini koruyor. Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı da bünyesine kattıktan sonra büyümesini daha da hızlandırdı. Öte yandan Whatsapp ilginç olayların da ortaya çıkmasına vesile oluyor. İnternet aleminde paylaşılan bu görüntüler çok konuşuldu...