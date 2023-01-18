Haberler
Yaşam
Kız kardeşini sevgilisiyle arabada gören ağabey çıldırdı! 'Parçalanmıştı' diyerek dehşeti anlattı!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
16:10
Kız kardeşini sevgilisiyle arabada gören ağabey çıldırdı! 'Parçalanmıştı' diyerek dehşeti anlattı!
İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Kız kardeşini, erkek arkadaşı Samet Ekinci aynı araçta gören ağabey Bülent Ülgen (36) onları durdurmak için kaputun üzerine atladı. Hızla gaza basan Ekinci yol kenarındaki kamyonete çarptı. Kaputtan yola düşen Bülent Ülgen'in üzerinden iki kez geçti. Hastaneye kaldırılan genç adamın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.