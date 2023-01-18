Kız kardeşini sevgilisiyle arabada gören ağabey çıldırdı! ’Parçalanmıştı’ diyerek dehşeti anlattı!

Hızlı bir şekilde ara sokağa giren Ekinci, park halindeki kamyonete çarptı. Ekinci bu sefer çarpmanın etkisiyle yere düşen Ülgen'in üzerinden iki kez geçti. Samet Ekinci ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Yoğun bakıma alınan Ülgen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yakalanan Samet Ekinci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.