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Haberler Yaşam Kız kardeşini sevgilisiyle arabada gören ağabey çıldırdı! 'Parçalanmıştı' diyerek dehşeti anlattı!
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:10

Kız kardeşini sevgilisiyle arabada gören ağabey çıldırdı! 'Parçalanmıştı' diyerek dehşeti anlattı!

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Kız kardeşini, erkek arkadaşı Samet Ekinci aynı araçta gören ağabey Bülent Ülgen (36) onları durdurmak için kaputun üzerine atladı. Hızla gaza basan Ekinci yol kenarındaki kamyonete çarptı. Kaputtan yola düşen Bülent Ülgen'in üzerinden iki kez geçti. Hastaneye kaldırılan genç adamın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA
Kız kardeşini sevgilisiyle arabada gören ağabey çıldırdı! ’Parçalanmıştı’ diyerek dehşeti anlattı!

Akılalmaz olay 15 Ocak Pazar günü sabah 03.00 saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. İddiaya göre, Bülent Ülgen (36) kız kardeşi ve Samet Ekinci'yi aynı aracın içerisinde görünce onları durdurmak için kaputun üzerine atladı. Ekinci kaputa çıkan ağabeyi Ülgen'i düşürmek için gaza bastı.

Kız kardeşini sevgilisiyle arabada gören ağabey çıldırdı! ’Parçalanmıştı’ diyerek dehşeti anlattı!

Hızlı bir şekilde ara sokağa giren Ekinci, park halindeki kamyonete çarptı. Ekinci bu sefer çarpmanın etkisiyle yere düşen Ülgen'in üzerinden iki kez geçti. Samet Ekinci ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Yoğun bakıma alınan Ülgen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yakalanan Samet Ekinci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kız kardeşini sevgilisiyle arabada gören ağabey çıldırdı! ’Parçalanmıştı’ diyerek dehşeti anlattı!

"PARÇALANMIŞTI" DİYEREK ANLATTI
Olayın yaşandığı mahallede esnaf olan Mehmet Gündoğdu, "İşyerime gidiyordum. O durumda karşılaştık. Yaralıydı burada ambulansı aradık. Hastaneye haber verdik. Acil müdahale ettiler. Parçalanmıştı, üzerinden 2-3 sefer geçiyor. Aracın içerisindeki kız kardeşiymiş. Vatandaş kaputun üzerinde geliyor, kız kardeşini kaçırdığını iddia ediyor" diye konuştu.

Kız kardeşini sevgilisiyle arabada gören ağabey çıldırdı! ’Parçalanmıştı’ diyerek dehşeti anlattı!

Adem Çoban ise,"Yaralanan kişi kadının ağabeyi. Aşağıdan 170 kilometre hızla geliyor, 2-3 kez üzerinden geçiyor. Şu an yoğun bakımda. Tanıdığımız birisi, mahallemizde esnaftı" dedi.

Kız kardeşini sevgilisiyle arabada gören ağabey çıldırdı! ’Parçalanmıştı’ diyerek dehşeti anlattı!

Mutluhan Yıldırım ise "Şiddeti bir ses duyduk. Patlama olduğunu sandık dışarı çıkıp baktık. Ağlama sesleri geliyordu, kadın ve erkek sesleri de vardı.

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