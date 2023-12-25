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Kızı evli komşusuyla kaçtı! 2. şoku telefonda yaşadı: O Büşra’ya söyleyeceksin…
Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
16:37
Kızı evli komşusuyla kaçtı! 2. şoku telefonda yaşadı: O Büşra’ya söyleyeceksin…
Duyanları şaşkına çeviren olay Kocaeli'de yaşandı. Evli ve 2 çocuk babası M.K., komşusunun 18 yaşındaki kızı M.Ö.S.'yi kaçırdı. Anne Emine Soylu, evladının bulunması için çağrı yaptı. Günler sonra gelen telefonla şoka uğradı. Kızının sözleri anneyi bir kez daha yıktı: Beni görmek istiyorsun ya, o Büşra'ya söyleyeceksin bize dediği gibi anlaşmalı boşanma davası açacak. O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim!