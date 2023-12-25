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Haberler Yaşam Kızı evli komşusuyla kaçtı! 2. şoku telefonda yaşadı: O Büşra’ya söyleyeceksin…
Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 16:37

Kızı evli komşusuyla kaçtı! 2. şoku telefonda yaşadı: O Büşra’ya söyleyeceksin…

Duyanları şaşkına çeviren olay Kocaeli'de yaşandı. Evli ve 2 çocuk babası M.K., komşusunun 18 yaşındaki kızı M.Ö.S.'yi kaçırdı. Anne Emine Soylu, evladının bulunması için çağrı yaptı. Günler sonra gelen telefonla şoka uğradı. Kızının sözleri anneyi bir kez daha yıktı: Beni görmek istiyorsun ya, o Büşra'ya söyleyeceksin bize dediği gibi anlaşmalı boşanma davası açacak. O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim!

İHA
Kızı evli komşusuyla kaçtı! 2. şoku telefonda yaşadı: O Büşra’ya söyleyeceksin…

Türkiye'nin konuştuğu olay Kocaeli'de yaşandı. İki kızıyla birlikte yaşamını sürdüren Emine Soylu'nun ve üst kat komşusu 2 çocuk annesi Büşra K.'nin hayatları 5 Aralık'ta adeta kabusa döndü. Üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki M.Ö., Büşra K.'nin eşi M.K. ile kayıplara karıştı. M.K.'nin "Kızın benim yanımda. Onu da aldım, gidiyorum" demesiyle dünyası başına yıkılan Soylu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayetçi oldu ancak kızı reşit olduğu için netice alamadı.

Kızı evli komşusuyla kaçtı! 2. şoku telefonda yaşadı: O Büşra’ya söyleyeceksin…

Aynı gün M.K., eşi Büşra K.'ye de "Ben yola çıktım, gidiyorum. Haberin olsun" şeklinde mesaj attı. M.Ö.'nün eve dönmesi ve eğitimine devam etmesi için yardım bekleyen anne, günlerdir evladından gelecek haberi beklemeye başladı.

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Kızı evli komşusuyla kaçtı! 2. şoku telefonda yaşadı: O Büşra’ya söyleyeceksin…

"ANNEM ÖZLEDİM SENİ…"
Emine Soylu, kızı M.Ö.S. (18) ile telefonla iletişime geçerek, gözyaşlarıyla "Neredesin" diye sordu. "Annem, özledim seni. Gel annem bana" diyen Soylu'ya kızı M.Ö.S., "Şu an işim var, konuşamam" dedi. Bunun üzerine Soylu, "Anneni artık sevmiyor musun" dedi. M.Ö. ise, "Anne seni seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum ama sen beni ikna etmeye çalışıyorsun ve benim konuşasım gelmiyor. Beni bu şekilde edemeyeceğinin ne zaman farkına varacaksın" diye konuştu.

Kızı evli komşusuyla kaçtı! 2. şoku telefonda yaşadı: O Büşra’ya söyleyeceksin…

Kızından hesap soran Soylu, "Annem öldüreceğim kendimi. Sen, benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun değil mi? Ben dediğimi yaparım" dediği sırada M.Ö.S., "Anne beni destekle" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Soylu, "Annem evli, 2 çocuklu bir adamı nasıl desteklerim kızım? 2 çocuğu var. Bugün ona yapan, yarın sana yapacak" ifadelerini kullandı.

Kızı evli komşusuyla kaçtı! 2. şoku telefonda yaşadı: O Büşra’ya söyleyeceksin…

"O BOŞANIYOR, BEN EVLENİYORUM"
M.K. ile birlikte yaşamak istediğini kaydeden M.Ö.S., yakında İzmit'e geleceğini fakat M.K.'nin başına bir şey gelirse yüzünü bir daha ailesine göstermeyeceğini ifade etti. Geri dönmek için annesine şart koşan M.Ö.S., "Beni görmek istiyorsun ya, o Büşra'ya söylüyorsun bize dediği gibi anlaşmalı boşanma davası açacak. O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim" dedi. Bunun üzerine sinirlenen anne Soylu kızına, "Büşra 2 çocuğuyla ortada kaldı, aynı şey sana yapılsa Büşra gibi 2 çocukla ortada kalsan hoşuna gider mi kızım" diye sordu.

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