Kızı evli komşusuyla kaçtı! 2. şoku telefonda yaşadı: O Büşra’ya söyleyeceksin…

"O BOŞANIYOR, BEN EVLENİYORUM"

M.K. ile birlikte yaşamak istediğini kaydeden M.Ö.S., yakında İzmit'e geleceğini fakat M.K.'nin başına bir şey gelirse yüzünü bir daha ailesine göstermeyeceğini ifade etti. Geri dönmek için annesine şart koşan M.Ö.S., "Beni görmek istiyorsun ya, o Büşra'ya söylüyorsun bize dediği gibi anlaşmalı boşanma davası açacak. O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim" dedi. Bunun üzerine sinirlenen anne Soylu kızına, "Büşra 2 çocuğuyla ortada kaldı, aynı şey sana yapılsa Büşra gibi 2 çocukla ortada kalsan hoşuna gider mi kızım" diye sordu.