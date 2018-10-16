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Giriş Tarihi: 16.10.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 17:34
Kızıl geyikler doğaya salındı

Samsun Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'nda 34 yıl içinde üretilen 106 geyiğin 75'i ya salındı.

Kızıl geyikler doğaya salındı

Atatürk Orman Çiftliğinden 1984 yılında getirilen bir erkek ve bir dişi ile kurulan Samsun Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'nda 34 yıl içinde üretilen 106 geyiğin 75'i ya salındı.

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Kızıl geyikler doğaya salındı

Anadolu'da sayıları azalan lerin çoğaltılması için Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Ormanları içinde yer alan geyik üretme istasyonunda çalışmalar sürüyor.

Kızıl geyikler doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, 1984 yılında kurduğu Samsun Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'nda 34 yıl içinde 106 geyik üretti.

Kızıl geyikler doğaya salındı

Geyik sayısında yaşanan artış ile üretme istasyonunun alanı da 7 hektardan 84 hektara çıkarıldı. Kafes tellerle korunan alandaki lerden 75'i yıllar içinde Giresun, Gümüşhane, Çorum ve Samsun'da ya bırakıldı.

Kızıl geyikler doğaya salındı

Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, üretme istasyonunda doğada popülasyonları azalma tehdidi altında bulunan lerin üretimine devam ettiklerini söyledi.

Kızıl geyikler doğaya salındı

Terzioğlu, aşırı avlanma, habitat bozulması gibi çeşitli sebeplerle popülasyonu azalan geyiklerin daki sayılarını artırmaya çalıştıklarını anlattı.

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