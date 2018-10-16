Kızıl geyikler doğaya salındı

Samsun Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'nda 34 yıl içinde üretilen 106 geyiğin 75'i doğaya salındı. Atatürk Orman Çiftliğinden 1984 yılında getirilen bir erkek ve bir dişi kızıl geyik ile kurulan Samsun Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'nda 34 yıl içinde üretilen 106 geyiğin 75'i doğaya salındı. Anadolu'da sayıları azalan kızıl geyiklerin çoğaltılması için Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Ormanları içinde yer alan geyik üretme istasyonunda çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, 1984 yılında kurduğu Samsun Vezirköprü Geyik Üretme İstasyonu'nda 34 yıl içinde 106 geyik üretti. Geyik sayısında yaşanan artış ile üretme istasyonunun alanı da 7 hektardan 84 hektara çıkarıldı. Kafes tellerle korunan alandaki kızıl geyiklerden 75'i yıllar içinde Giresun, Gümüşhane, Çorum ve Samsun'da doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, üretme istasyonunda doğada popülasyonları azalma tehdidi altında bulunan kızıl geyiklerin üretimine devam ettiklerini söyledi. Terzioğlu, aşırı avlanma, habitat bozulması gibi çeşitli sebeplerle popülasyonu azalan geyiklerin doğadaki sayılarını artırmaya çalıştıklarını anlattı.