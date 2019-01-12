Koç, şöyle konuştu: "Kış koşulları nedeniyle kan bağışında ciddi azalma oldu. Bu konuda duyarlılık göstermek amacıyla 30'dan fazla doktor ve sağlıkçı ile Kızılay'a kan vermek için geldik. Kan bağışının önemini bilimsel temelde sağlıkçıların ön plana getirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı ve yıllardır Kızılay'a kan veriyor. Kış mevsiminde geçici olarak yaşanan kan sıkıntısını gündeme getirdiğimizde insanların buna iştirak edeceğine inanıyoruz."