Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek sosyal medya hesaplarından yaptığı acil çağrının ardından Diyarbakır'da 30 sağlık çalışanı, Elazığ'da ise üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu. Kan bağışı çağrısının ardından Uluslararası Doktorlar Derneği ile Sağlık ve Medeniyet Derneği üyeleri, bir alışveriş merkezinin önünde kurulan Kızılay kan toplama aracında kan verdi. Uluslararası Doktorlar Derneği Diyarbakır Temsilcisi Dr. Murat Koç, AA muhabirine, Kızılay'dan kan stoklarının azalması nedeniyle yapılan çağrıya uyarak kan desteğinde bulunmaya geldiklerini söyledi. Kızılay'ın, Türkiye'de kan temini noktasında en önemli ayağı oluşturduğunu kaydeden Koç, Kızılay'ın acil, kronik, takibi süreklilik gerektiren ve kan nakli ihtiyacı bulunan hastalar için yıllardır kan topladığını belirtti. Koç, şöyle konuştu: 'Kış koşulları nedeniyle kan bağışında ciddi azalma oldu. Bu konuda duyarlılık göstermek amacıyla 30'dan fazla doktor ve sağlıkçı ile Kızılay'a kan vermek için geldik. Kan bağışının önemini bilimsel temelde sağlıkçıların ön plana getirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı ve yıllardır Kızılay'a kan veriyor. Kış mevsiminde geçici olarak yaşanan kan sıkıntısını gündeme getirdiğimizde insanların buna iştirak edeceğine inanıyoruz.' Kızılay kan bağış merkezinde görev yapan Dr. Engin Tanrıkulu ise kentte kan bağışı konusunda ilginin fazla olduğunu bildirdi. Kış şartları nedeniyle son dönemde kan bağışında eskiye oranla azalma yaşandığını ifade eden Tanrıkulu, herhangi bir sağlık problemi olmayan vatandaşları kan bağışına davet etti.