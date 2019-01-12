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'ın "acil " çağrısına destek

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 12.01.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 16:53
Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısına destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı 'ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek hesaplarından yaptığı acil çağrının ardından Diyarbakır'da 30 sağlık çalışanı, Elazığ'da ise üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısına destek

çağrısının ardından Uluslararası Doktorlar Derneği ile Sağlık ve Medeniyet Derneği üyeleri, bir alışveriş merkezinin önünde kurulan kan toplama aracında kan verdi.

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Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısına destek

Uluslararası Doktorlar Derneği Diyarbakır Temsilcisi Dr. Murat Koç, AA muhabirine, 'dan kan stoklarının azalması nedeniyle yapılan çağrıya uyarak kan desteğinde bulunmaya geldiklerini söyledi.

Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısına destek

'ın, 'de kan temini noktasında en önemli ayağı oluşturduğunu kaydeden Koç, Kızılay'ın acil, kronik, takibi süreklilik gerektiren ve kan nakli ihtiyacı bulunan hastalar için yıllardır kan topladığını belirtti.

Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısına destek

Koç, şöyle konuştu: "Kış koşulları nedeniyle kan bağışında ciddi azalma oldu. Bu konuda duyarlılık göstermek amacıyla 30'dan fazla doktor ve sağlıkçı ile 'a kan vermek için geldik. Kan bağışının önemini bilimsel temelde sağlıkçıların ön plana getirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı ve yıllardır Kızılay'a kan veriyor. Kış mevsiminde geçici olarak yaşanan kan sıkıntısını gündeme getirdiğimizde insanların buna iştirak edeceğine inanıyoruz."

Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısına destek

kan bağış merkezinde görev yapan Dr. Engin Tanrıkulu ise kentte konusunda ilginin fazla olduğunu bildirdi.

Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısına destek

Kış şartları nedeniyle son dönemde kan bağışında eskiye oranla azalma yaşandığını ifade eden Tanrıkulu, herhangi bir sağlık problemi olmayan vatandaşları kan bağışına davet etti.

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