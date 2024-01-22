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Kızın sana benzemiyor dedikodusu ortalığı karıştırdı: DNA testi yaptıran işadamına çifte şok!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
08:37
Kızın sana benzemiyor dedikodusu ortalığı karıştırdı: DNA testi yaptıran işadamına çifte şok!
Konya'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası iş insanı F.K. (66), 21 yıl nikahsız yaşadığı C.Ç'den (43) olan 3 çocuğu da nüfusuna geçirdi. Bir yakını, çocuklardan ortanca olan kızın kendilerine hiç benzemediğini söyleyince şüpheye düşen iş insanı, soy bağı davası açtı. Yapılan DNA testinde de yıllardır kızım diye sevdiği Z.R.K'nın (19) kendisinden olmadığını öğrendi. Bu durumu hazmedemeyen iş insanı, DNA sonuçlarını C. Ç.'nin yakınlarına gönderdi. C.Ç'nin suç duyurusunda bulunması üzerine hakkında dava açılan F.K. ikinci bir şok daha yaşadı. F.K., 'Kişisel verileri hukuka olarak geçirmek ve yaymak' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. F.K., "İşin bu noktaya gelmesini istemezdim, pişmanım" dedi...