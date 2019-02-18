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'de karaya oturan kurtarıldı

İstanbul'dan Ereğli Limanına yük taşıyan bandıralı yük gemisi Kandıra sahilinde karaya oturdu. , 3 günlük zorlu kurtarma çalışmalarından sonra yeniden denize açıldı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.02.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 20:16
Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan bandıralı kuru yük gemisi, 2 gün süren çalışmalar sonunda kurtarıldı.

Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

16 Ocak tarihinde İstanbul'dan Ereğli Limanı'na gitmekte olan bandıralı Fehn Iyra isimli kuru yük gemisi, gece saat 03.00 sıralarında Babalı Sahili Dikili mevkisinde fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturdu.

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Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Babalı sahiline yaklaşık 100 metre açıkta geminin karaya oturduğu bilgisini alan , ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Olayın yaşandığı gün bölgeye gelen ekipler, gemide bulunan mürettebatın gemiden ayrılmak istemediği bilgisini aldı.

Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Ekipler gemideki mürettebatın yardım çağrılarını kabul etmemesi üzerine sahilde geniş güvenlik önlemleri alırken, bugün sabah saatlerinde geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

14 metre genişliğinde, 89 metre uzunluğundaki 4 bin 448 ton yük taşıma kapasiteli geminin anlaşmalı olduğu sigorta şirketi tarafından dün bölgeye gönderilen römorkör, gemiyi halatla oturduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

2 gün süren çalışmaların ardından kurtarılabildi.

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