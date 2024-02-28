Kocam silahla rehin aldı diyerek polis çağırdı! Sonrası korkunç: Dikkat çeken ihanet detayı!

"BALKONDAN ATLAMAK İSTEYİNCE ATEŞ ETTİM"

Şüpheli adam ifadesinin devamında, eşinin kendisinden şikayetçi olduğunu ve kadın sğınma evine gittiğini belirterek "Yaklaşık 1 ay önce de kadın sığınma evinden ikamete geri döndü. Yine aynı evde beraber yaşamaya başladık. Aramızdaki tatsızlığı ve huzursuzluğu ortadan kaldırmak için eşimle tatile gitme konusunda anlaştık ve birlikte tatile çıktık, ancak huzursuzluk devam etti. Konuyu kapattık, gece uyurken kapıda polis olduğunu anladım, ruhsatsız silahımı polislerden saklamak için istedim. Emine o esnada bana küfürler etti. Kendisini balkondan atacağını söyleyerek hamle yapınca ben de ateş ettim. Emine yere düştü, ben de Balkon kapısının eşiğinde şuurumu kaybederek bayılmışım. Emine bana yönelik ağır küfürlü konuştu. Elimdeki silahı da almaya çalıştı, böyle olunca ben sinirlendim. Kendimi kaybettim, üzerime atılı suçlamayı anlattığım hâliyle kabul ederim" diyerek pişman olduğunu söyledi.