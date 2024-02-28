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Kocam silahla rehin aldı diyerek polis çağırdı! Sonrası korkunç: Dikkat çeken ihanet detayı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
13:01
Kocam silahla rehin aldı diyerek polis çağırdı! Sonrası korkunç: Dikkat çeken ihanet detayı!
İstanbul Çekmeköy'de Emine Ülkü Araz polis ihbar hattına 'Kocam silahla rehin aldı" mesajı attı. Olay yerine giden ekiplerin ikna çabasına rağmen eşi Hakan Araz, genç kadına kurşun yağdırdı. Emine Ülkü Araz, hayatını kaybederken cani kocanın ifadesi şoka uğrattı: Onu aldattığımı düşünüyordu…