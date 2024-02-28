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Giriş Tarihi: 28.02.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 13:01

Kocam silahla rehin aldı diyerek polis çağırdı! Sonrası korkunç: Dikkat çeken ihanet detayı!

İstanbul Çekmeköy'de Emine Ülkü Araz polis ihbar hattına 'Kocam silahla rehin aldı" mesajı attı. Olay yerine giden ekiplerin ikna çabasına rağmen eşi Hakan Araz, genç kadına kurşun yağdırdı. Emine Ülkü Araz, hayatını kaybederken cani kocanın ifadesi şoka uğrattı: Onu aldattığımı düşünüyordu…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Kocam silahla rehin aldı diyerek polis çağırdı! Sonrası korkunç: Dikkat çeken ihanet detayı!

Kan donduran olay İstanbul Çekmeköy'de dün saat 04.30 sıralarında yaşandı. Aralarında şiddetli geçimsizlik olan karı koca Hakan Araz ve Emine Ülkü Araz tartışmaya başladı. İddiaya göre kavga esnasında Emine Ülkü Araz, "Eşim beni silahla rehin alıyor" diyerek polis ihbar hattına mesaj attı. Polis ekipleri olay yerine giderek Hakan Araz'ı kapıyı açması için ikna ettiği esnada, iddiaya göre silahlı adam eşini vurarak öldürdü.

Kocam silahla rehin aldı diyerek polis çağırdı! Sonrası korkunç: Dikkat çeken ihanet detayı!

POLİSLER BALKONDA YAKALADI

Korkunç cinayetin ardından kapıyı kırarak içeri giren polisler, Hakan Araz'ı balkonda yakaladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli adam, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, şüpheli adamın ifadesine başvurdu.

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Kocam silahla rehin aldı diyerek polis çağırdı! Sonrası korkunç: Dikkat çeken ihanet detayı!

"ONU ALDATTIĞIMI DÜŞÜNÜYORDU"

Şüpheli Hakan Araz eşiyle 3 yıldır evli olduğunu ve 2 yaşında bir çocukları olduğunu söyleyerek "Eşimle evliliğimizden itibaren aramızda anlaşmazlıklar oldu. Ben taksicilik yaparak geçimimi sağlarım. Emine birkaç sefer benim hakkımda şikayetçi olmuştu, Emine yaklaşık 1 ay önce 38 gün kaldığı kadın sığınma evinden kendi rızasıyla müşterek ikametimize geri gelmişti. Kadın sığınma evine gitme süreci ise Emine'nin ilk evliliğinden olan çocuğunu bir cuma akşamı ilk eşinden görmek istediği için almıştık. Çocuğu geri götürmemi isteyince bende bir müşterimle aynı yönde olduğundan ikisini birlikte bıraktım. Emine araçta sevgilim olduğunu iddia ederek olay çıkardı, telefondan bana argo kelimeler kullandı" dedi.

Kocam silahla rehin aldı diyerek polis çağırdı! Sonrası korkunç: Dikkat çeken ihanet detayı!

"BALKONDAN ATLAMAK İSTEYİNCE ATEŞ ETTİM"

Şüpheli adam ifadesinin devamında, eşinin kendisinden şikayetçi olduğunu ve kadın sğınma evine gittiğini belirterek "Yaklaşık 1 ay önce de kadın sığınma evinden ikamete geri döndü. Yine aynı evde beraber yaşamaya başladık. Aramızdaki tatsızlığı ve huzursuzluğu ortadan kaldırmak için eşimle tatile gitme konusunda anlaştık ve birlikte tatile çıktık, ancak huzursuzluk devam etti. Konuyu kapattık, gece uyurken kapıda polis olduğunu anladım, ruhsatsız silahımı polislerden saklamak için istedim. Emine o esnada bana küfürler etti. Kendisini balkondan atacağını söyleyerek hamle yapınca ben de ateş ettim. Emine yere düştü, ben de Balkon kapısının eşiğinde şuurumu kaybederek bayılmışım. Emine bana yönelik ağır küfürlü konuştu. Elimdeki silahı da almaya çalıştı, böyle olunca ben sinirlendim. Kendimi kaybettim, üzerime atılı suçlamayı anlattığım hâliyle kabul ederim" diyerek pişman olduğunu söyledi.

Kocam silahla rehin aldı diyerek polis çağırdı! Sonrası korkunç: Dikkat çeken ihanet detayı!

TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheli adamı "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik, sorgusunun ardından şüpheli Hakan Araz'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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