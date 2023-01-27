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Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı Yeni bir saadet zinciri olayı: 150 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 27.01.2023 06:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
06:55
Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı Yeni bir saadet zinciri olayı: 150 milyonluk vurgun
Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşüren dolandırıcılar 150 milyonluk vurgun yaptı. Paralarını talep eden üyeleri 'sorunu çözüyoruz' diyerek oyalayan şebeke, 150 milyon lira vurgun yaparak sırra kadem bastı.