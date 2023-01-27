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Haberler Yaşam Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı Yeni bir saadet zinciri olayı: 150 milyonluk vurgun
Giriş Tarihi: 27.01.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 06:55

Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı Yeni bir saadet zinciri olayı: 150 milyonluk vurgun

Kolay para kazanmak isteyenlerin düştüğü saadet zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşüren dolandırıcılar 150 milyonluk vurgun yaptı. Paralarını talep eden üyeleri 'sorunu çözüyoruz' diyerek oyalayan şebeke, 150 milyon lira vurgun yaparak sırra kadem bastı.

ÖMER ÇETİN
Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı Yeni bir saadet zinciri olayı: 150 milyonluk vurgun

Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek kazançla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat etti.

Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı Yeni bir saadet zinciri olayı: 150 milyonluk vurgun

Yöneticilerden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları 2 şirket üzerinden Ankara ve İzmir'e ofis açtı. Sisteme kazandırılan üyeler hazırlanan sözleşmeyi imzalamalarının ardından sisteme para yatırmaya başladı. Paralar elden veya banka hesaplarına havale şeklinde toplandı.

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Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı Yeni bir saadet zinciri olayı: 150 milyonluk vurgun

Dolandırıcılar illere göre WhatsApp grubu oluşturarak gün sonu kazanılan paranın dekont görüntülerini paylaştı. Grup içerisinde kazanılan kazanç ile aldıkları ev, dükkan, otomobil vb. şeylerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti.

Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı Yeni bir saadet zinciri olayı: 150 milyonluk vurgun

Sisteme üye olanlar yatırdıkları paranın daha fazlasını alması üzerine herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı.

Kolay para kazanma hırsı hayatlarını kararttı Yeni bir saadet zinciri olayı: 150 milyonluk vurgun

Dolandırıcılar, 1 yılın ardından hesaplara bloke konulduğunu söyleyerek ödeme yapılamayacağını ve sorunun çözümü için çalıştıklarını aktardı. Paralarını talep eden üyeleri 5 ay boyunca oyalayan dolandırıcılar, savcılık ve polise şikayetler artması üzerine sırra kalem bastı.

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