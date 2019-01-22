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Komandodan çetin kış koşullarında operasyon

'ta, terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, sıfırın altında 20 derecede, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı 'nda "Şehit Güvenlik Korucusu Halil Yelboğa" operasyonu düzenledi.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 11:19
Komandodan çetin kış koşullarında operasyon

'ta, komandolar 2 bin 920 rakımlı 'nda zorlu şartlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara, barınak ve sığınaklara girdi.

Komandodan çetin kış koşullarında operasyon

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Görümlü ve Milli Jandarma Komando Taburu, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik "Şehit Güvenlik Korucusu Halil Yelboğa" operasyonu gerçekleştirdi.

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Komandodan çetin kış koşullarında operasyon

Sıfırın altında 20 derecede, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı alanda, 3 gün süren operasyona katılan 2 bin asker, teröristlerin geçiş noktaları ve barınma yerlerinin tespit edildiği 30 kilometrelik alanı taradı.

Komandodan çetin kış koşullarında operasyon

Operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve sığınakta 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kablo ile yaşam malzemesi bulundu.

Komandodan çetin kış koşullarında operasyon

Sığınak ve barınaklar, kullanılmaz hale getirildi.

Komandodan çetin kış koşullarında operasyon
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Komandodan çetin kış koşullarında operasyon
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